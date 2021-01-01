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На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО

На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
У Шацькій громаді на території центрального пляжу у селі Світязь відбувся унікальний на Волині захід - фестиваль світязького пончика.

Це свято відбувається втретє і стало традиційний як для місцевий, так і для гостей Шацького краю, повідомляє Центр розвитку громади Шацької селищної ради.

Розпочали свято з традиційної ярмарки, де місцеві господині пропонували пончики всім охочим поласувати місцевим делікатесом. Якої начинки тут лишень не було: чорниця, ожина, згущене молоко,мак, сир, вишня. Останнім часом популярними є пончики з лохиною, які славляться своїм смаком та цілю. А для тих, хто не любить солодке, приготували пиріжки з сосисками чи м’ясом.

Особливо креативні господині зробили красиві композиції з пончиків. Організатори запросили гостей на гостину до бабусі: встановили фотозону в стилі бабусиної оселі.

«Ну і звичайно, який же фестиваль без пісні? Музичні дарунки звучали від колективів «Молодички» та «Отамани, тріо «Мальви» й «Хвилі Світязя». Радували співом Богдан Лукашук, Марія Слюсарук, Леся Рабчевська, Вікторія Ягодинець, Оксана Цевух, Богдана Корнелюк, Микола Регещук, Надія Слюсарук, Ніна Вирович та Галина Хом’як. Прибув привітати світязян і Андрій Мигуля, який подарував музичні дарунки у дуеті з Іриною Корнелюк, а також залучив до участі у фестивалі колектив «Жайвір. Співочі композиції переплели розважальними конкурсами для публіки. Тут жінки годували пончиками чоловіків, охочі спритники могли вгадати смак пончика. Усі пончикістки, які зареєструвалися попередньо до участі, взяли участь у розіграші велосипеда. Подарунок отримала Ольга Скрипка з Шацька», - повідомляють організатори заходу.

Родзинкою вечора став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який запалював публіку, дарував емоції та відчуття свята в душі.

Організатори дякують за надану локацію пляжу «Nester House», де зібрались місцеві та туристи, аби насолодитись співом, музикою та унікальними крафтовими смаками Світязя.

На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО

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Теги: Світязь, фестиваль пончиків
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