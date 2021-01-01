На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Шацькій громаді на території центрального пляжу у селі Світязь відбувся унікальний на Волині захід - фестиваль світязького пончика.
Це свято відбувається втретє і стало традиційний як для місцевий, так і для гостей Шацького краю, повідомляє Центр розвитку громади Шацької селищної ради.
Розпочали свято з традиційної ярмарки, де місцеві господині пропонували пончики всім охочим поласувати місцевим делікатесом. Якої начинки тут лишень не було: чорниця, ожина, згущене молоко,мак, сир, вишня. Останнім часом популярними є пончики з лохиною, які славляться своїм смаком та цілю. А для тих, хто не любить солодке, приготували пиріжки з сосисками чи м’ясом.
Особливо креативні господині зробили красиві композиції з пончиків. Організатори запросили гостей на гостину до бабусі: встановили фотозону в стилі бабусиної оселі.
«Ну і звичайно, який же фестиваль без пісні? Музичні дарунки звучали від колективів «Молодички» та «Отамани, тріо «Мальви» й «Хвилі Світязя». Радували співом Богдан Лукашук, Марія Слюсарук, Леся Рабчевська, Вікторія Ягодинець, Оксана Цевух, Богдана Корнелюк, Микола Регещук, Надія Слюсарук, Ніна Вирович та Галина Хом’як. Прибув привітати світязян і Андрій Мигуля, який подарував музичні дарунки у дуеті з Іриною Корнелюк, а також залучив до участі у фестивалі колектив «Жайвір. Співочі композиції переплели розважальними конкурсами для публіки. Тут жінки годували пончиками чоловіків, охочі спритники могли вгадати смак пончика. Усі пончикістки, які зареєструвалися попередньо до участі, взяли участь у розіграші велосипеда. Подарунок отримала Ольга Скрипка з Шацька», - повідомляють організатори заходу.
Родзинкою вечора став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який запалював публіку, дарував емоції та відчуття свята в душі.
Організатори дякують за надану локацію пляжу «Nester House», де зібрались місцеві та туристи, аби насолодитись співом, музикою та унікальними крафтовими смаками Світязя.
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Це свято відбувається втретє і стало традиційний як для місцевий, так і для гостей Шацького краю, повідомляє Центр розвитку громади Шацької селищної ради.
Розпочали свято з традиційної ярмарки, де місцеві господині пропонували пончики всім охочим поласувати місцевим делікатесом. Якої начинки тут лишень не було: чорниця, ожина, згущене молоко,мак, сир, вишня. Останнім часом популярними є пончики з лохиною, які славляться своїм смаком та цілю. А для тих, хто не любить солодке, приготували пиріжки з сосисками чи м’ясом.
Особливо креативні господині зробили красиві композиції з пончиків. Організатори запросили гостей на гостину до бабусі: встановили фотозону в стилі бабусиної оселі.
«Ну і звичайно, який же фестиваль без пісні? Музичні дарунки звучали від колективів «Молодички» та «Отамани, тріо «Мальви» й «Хвилі Світязя». Радували співом Богдан Лукашук, Марія Слюсарук, Леся Рабчевська, Вікторія Ягодинець, Оксана Цевух, Богдана Корнелюк, Микола Регещук, Надія Слюсарук, Ніна Вирович та Галина Хом’як. Прибув привітати світязян і Андрій Мигуля, який подарував музичні дарунки у дуеті з Іриною Корнелюк, а також залучив до участі у фестивалі колектив «Жайвір. Співочі композиції переплели розважальними конкурсами для публіки. Тут жінки годували пончиками чоловіків, охочі спритники могли вгадати смак пончика. Усі пончикістки, які зареєструвалися попередньо до участі, взяли участь у розіграші велосипеда. Подарунок отримала Ольга Скрипка з Шацька», - повідомляють організатори заходу.
Родзинкою вечора став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, який запалював публіку, дарував емоції та відчуття свята в душі.
Організатори дякують за надану локацію пляжу «Nester House», де зібрались місцеві та туристи, аби насолодитись співом, музикою та унікальними крафтовими смаками Світязя.
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