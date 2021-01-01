На Світязі відгуляли фестиваль знаменитих пончиків. ФОТО

У Шацькій громаді на території центрального пляжу у селі Світязь відбувся унікальний на Волині захід - фестиваль світязького пончика.Це свято відбувається втретє і стало традиційний як для місцевий, так і для гостей Шацького краю, повідомляє Центр розвитку громади Шацької селищної ради.Розпочали свято з традиційної ярмарки, де місцеві господині пропонували пончики всім охочим поласувати місцевим делікатесом. Якої начинки тут лишень не було: чорниця, ожина, згущене молоко,мак, сир, вишня. Останнім часом популярними є пончики з лохиною, які славляться своїм смаком та цілю. А для тих, хто не любить солодке, приготували пиріжки з сосисками чи м’ясом.Особливо креативні господині зробили красиві композиції з пончиків. Організатори запросили гостей на гостину до бабусі: встановили фотозону в стилі бабусиної оселі.«Ну і звичайно, який же фестиваль без пісні? Музичні дарунки звучали від колективів «Молодички» та «Отамани, тріо «Мальви» й «Хвилі Світязя». Радували співомтаПрибув привітати світязян і, який подарував музичні дарунки у дуеті з, а також залучив до участі у фестивалі колектив «Жайвір. Співочі композиції переплели розважальними конкурсами для публіки. Тут жінки годували пончиками чоловіків, охочі спритники могли вгадати смак пончика. Усі пончикістки, які зареєструвалися попередньо до участі, взяли участь у розіграші велосипеда. Подарунок отрималаз Шацька», - повідомляють організатори заходу.Родзинкою вечора став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва Україниякий запалював публіку, дарував емоції та відчуття свята в душі.Організатори дякують за надану локацію пляжу «Nester House», де зібрались місцеві та туристи, аби насолодитись співом, музикою та унікальними крафтовими смаками Світязя.