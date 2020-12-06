На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
Сьогодні, 10:36
У Луцьку внесли зміни до бюджету територіальної громади.
Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію 10,1 мільйона гривень. Так, 10 мільйонів спрямували на капітальний ремонт площі перед Палацом урочистих подій.
Ще 180 тисяч гривень субвенції виділили для школи №19 для придбання інтерактивної панелі. Окрім того, перерозподіли кошти у розмірі 3 мільйонів, які «зняли» із капітального ремонту доріг, та спрямували на ремонт площі перед РАЦСом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію 10,1 мільйона гривень. Так, 10 мільйонів спрямували на капітальний ремонт площі перед Палацом урочистих подій.
Ще 180 тисяч гривень субвенції виділили для школи №19 для придбання інтерактивної панелі. Окрім того, перерозподіли кошти у розмірі 3 мільйонів, які «зняли» із капітального ремонту доріг, та спрямували на ремонт площі перед РАЦСом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN
Сьогодні, 10:44
На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
Сьогодні, 10:36
У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води
Сьогодні, 10:01