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На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів

На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
У Луцьку внесли зміни до бюджету територіальної громади.

Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію 10,1 мільйона гривень. Так, 10 мільйонів спрямували на капітальний ремонт площі перед Палацом урочистих подій.

Ще 180 тисяч гривень субвенції виділили для школи №19 для придбання інтерактивної панелі. Окрім того, перерозподіли кошти у розмірі 3 мільйонів, які «зняли» із капітального ремонту доріг, та спрямували на ремонт площі перед РАЦСом.

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Теги: РАЦС, Луцьк, ремонт, кошти, площа
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