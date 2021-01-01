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На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN

На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на автобусний маршрут №12.

Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

До проведення конкурсу обслуговуватиме маршрут № 12 «Єршова – Окружна» перевізник ТОВ «Бест Ленад Груп».

Як повідомив начальник відділу транспорту Віктор Главічка, на маршруті працюватимуть 6 автобусів MAN, що відповідають стандарту Євро-5.

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Теги: автобуси, MAN, Луцьк
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