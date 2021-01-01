На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN





Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



До проведення конкурсу обслуговуватиме маршрут № 12 «Єршова – Окружна» перевізник ТОВ «Бест Ленад Груп».



Як повідомив начальник відділу транспорту Віктор Главічка, на маршруті працюватимуть 6 автобусів MAN, що відповідають стандарту Євро-5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку призначили тимчасового перевізника на автобусний маршрут №12.Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.До проведення конкурсу обслуговуватиме маршрут № 12 «Єршова – Окружна» перевізник ТОВ «Бест Ленад Груп».Як повідомив начальник відділу транспорту, на маршруті працюватимуть 6 автобусів MAN, що відповідають стандарту Євро-5.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію