У Луцьку встановлять камери, що виявлятимуть «шумахерів». АДРЕСИ

У Луцьку надали дозвіл на використання інфраструктури міста для встановлення та монтування приладів фіксації адміністративних порушень. Йдеться про фіксацію порушень щодо перевищення швидкості.Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що прилади встановить держустанова МВС України. Тобто її представники повністю відповідають за матеріали і роботи. Місто ж повинне провести електроенергію на визначені ділянки.Вартість витрат із міського бюджету – 43 тисячі гривень, витрати МВС – 800 тисяч гривень.Прилади встановлять на вулиці Конякіна біля будинку №18, на вулиці Ковельській між будинками №142 і №144 та вулиці Карпенка-Карого поблизу будинку №6. Невдовзі запрацюють й камери, які встановили на дорозі між Копачівкою та Кременцем.