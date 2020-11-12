У Луцьку встановлять камери, що виявлятимуть «шумахерів». АДРЕСИ
Сьогодні, 10:53
У Луцьку надали дозвіл на використання інфраструктури міста для встановлення та монтування приладів фіксації адміністративних порушень. Йдеться про фіксацію порушень щодо перевищення швидкості.
Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що прилади встановить держустанова МВС України. Тобто її представники повністю відповідають за матеріали і роботи. Місто ж повинне провести електроенергію на визначені ділянки.
Вартість витрат із міського бюджету – 43 тисячі гривень, витрати МВС – 800 тисяч гривень.
Прилади встановлять на вулиці Конякіна біля будинку №18, на вулиці Ковельській між будинками №142 і №144 та вулиці Карпенка-Карого поблизу будинку №6. Невдовзі запрацюють й камери, які встановили на дорозі між Копачівкою та Кременцем.
Зображення ілюстративне
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Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що прилади встановить держустанова МВС України. Тобто її представники повністю відповідають за матеріали і роботи. Місто ж повинне провести електроенергію на визначені ділянки.
Вартість витрат із міського бюджету – 43 тисячі гривень, витрати МВС – 800 тисяч гривень.
Прилади встановлять на вулиці Конякіна біля будинку №18, на вулиці Ковельській між будинками №142 і №144 та вулиці Карпенка-Карого поблизу будинку №6. Невдовзі запрацюють й камери, які встановили на дорозі між Копачівкою та Кременцем.
Зображення ілюстративне
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