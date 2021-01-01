У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:54
У Луцьку на вулиці Тараса Бульби-Боровця зафіксували випадок горіння шин. Відео та світлинами, на яких було видно їдкий чорний дим із різних мікрорайонів міста, активно ділилися користувачі соцмереж пообіді 18 серпня.
Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про подію надійшло о 14:47.
Загорання шин виникло на відкритій території. На місце події направили 5 пожежних машин, проте 3 із них повернули з ходу слідування.
Безпосередньо ліквідовували пожежу 2 автомобілі, подали 2 водяні стволи. Загорання загасили о 14:59.
Інформації про постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про подію надійшло о 14:47.
Загорання шин виникло на відкритій території. На місце події направили 5 пожежних машин, проте 3 із них повернули з ходу слідування.
Безпосередньо ліквідовували пожежу 2 автомобілі, подали 2 водяні стволи. Загорання загасили о 14:59.
Інформації про постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:54
На Львівщині чоловік перерізав шию болгаркою і вижив
Сьогодні, 15:50
У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках
Сьогодні, 15:20
«БРСМ-нафту» підозрюють у фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Варфоломія
Сьогодні, 14:52