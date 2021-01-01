У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО





Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про подію надійшло о 14:47.



Загорання шин виникло на відкритій території. На місце події направили 5 пожежних машин, проте 3 із них повернули з ходу слідування.



Безпосередньо ліквідовували пожежу 2 автомобілі, подали 2 водяні стволи. Загорання загасили о 14:59.



Інформації про постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Тараса Бульби-Боровця зафіксували випадок горіння шин. Відео та світлинами, на яких було видно їдкий чорний дим із різних мікрорайонів міста, активно ділилися користувачі соцмереж пообіді 18 серпня.Як розповівречник УДСНС у Волинській області, повідомлення про подію надійшло о 14:47.Загорання шин виникло на відкритій території. На місце події направили 5 пожежних машин, проте 3 із них повернули з ходу слідування.Безпосередньо ліквідовували пожежу 2 автомобілі, подали 2 водяні стволи. Загорання загасили о 14:59.Інформації про постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію