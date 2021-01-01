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У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Тараса Бульби-Боровця зафіксували випадок горіння шин. Відео та світлинами, на яких було видно їдкий чорний дим із різних мікрорайонів міста, активно ділилися користувачі соцмереж пообіді 18 серпня.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost речник УДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, повідомлення про подію надійшло о 14:47.

Загорання шин виникло на відкритій території. На місце події направили 5 пожежних машин, проте 3 із них повернули з ходу слідування.

Безпосередньо ліквідовували пожежу 2 автомобілі, подали 2 водяні стволи. Загорання загасили о 14:59.

Інформації про постраждалих немає.
У Луцьку горіли шини: чорний дим було видно з кількох мікрорайонів. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: пожежа, Луцьк
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