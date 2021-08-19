У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
У Луцьку виконають фарбування та брендування тролейбусів в рамках
реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на ProZorro.
Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування трьох тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну. Так, оновлять такі старі "рогаті": Богдан Е-231 2007 року, Jelcz PR 110 ET 1989 року та Jelcz PR 110 ET 1988 року.
Послуга з фарбування та брендування тролейбусів включає:
- дизайнерські послуги (розробка макетів, друкарські послуги та інш.);
- заклеювання захисною плівкою частин, які не фарбуються;
- знежирення транспортного засобу;
- фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху);
- демонтаж захисної плівки, усунення дефектів фарбування (при наявності);
- кінцева здача кузова транспортного засобу;
- брендування згідно макетів;
- надання фотозвітів пофарбованих тролейбусів.
Очікувана вартість закупівлі - 41 000 гривень. Виконати роботи переможець повинен до 8 жовтня цього року.
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реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на ProZorro.
Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування трьох тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну. Так, оновлять такі старі "рогаті": Богдан Е-231 2007 року, Jelcz PR 110 ET 1989 року та Jelcz PR 110 ET 1988 року.
Послуга з фарбування та брендування тролейбусів включає:
- дизайнерські послуги (розробка макетів, друкарські послуги та інш.);
- заклеювання захисною плівкою частин, які не фарбуються;
- знежирення транспортного засобу;
- фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху);
- демонтаж захисної плівки, усунення дефектів фарбування (при наявності);
- кінцева здача кузова транспортного засобу;
- брендування згідно макетів;
- надання фотозвітів пофарбованих тролейбусів.
Очікувана вартість закупівлі - 41 000 гривень. Виконати роботи переможець повинен до 8 жовтня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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