У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів



реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.



Про це йдеться у відповідній закупівлі на



Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування трьох тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну. Так, оновлять такі старі "рогаті": Богдан Е-231 2007 року, Jelcz PR 110 ET 1989 року та Jelcz PR 110 ET 1988 року.



Послуга з фарбування та брендування тролейбусів включає:

- дизайнерські послуги (розробка макетів, друкарські послуги та інш.);

- заклеювання захисною плівкою частин, які не фарбуються;

- знежирення транспортного засобу;

- фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху);

- демонтаж захисної плівки, усунення дефектів фарбування (при наявності);

- кінцева здача кузова транспортного засобу;

- брендування згідно макетів;

- надання фотозвітів пофарбованих тролейбусів.



Очікувана вартість закупівлі - 41 000 гривень. Виконати роботи переможець повинен до 8 жовтня цього року.

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