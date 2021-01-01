Почесним громадянином Волині став тренер, що працює з дітьми з ДЦП

Тренеруприсвоїли звання «Почесний громадянин Волині».Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради 19 серпня.Почесне звання тренеру-викладачу з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу ОДЮСШ для осіб з інвалідністю присвоїли за професійну майстерність, високі спортивні результати, розвиток паралімпійського руху та спорту осіб з інвалідністю.Юрій Тимофеєв народився 3 листопада 1949 року у місті Ковель. Після закінчення у 1966 році ковельської середньої школи № 4 розпочав трудову діяльність учнем у локомотивному депо станції Ковель Львівської залізниці. Виступав за футбольні команди «Шахтар» (Нововолинськ), «Автомобіліст» (Житомир) і «Торпедо» (Луцьк).Працював на посадах директора з футболу при Волинській обласній раді ДСТ «Авангард», тренера-викладача з футболу ДЮСШ № 2 Луцького міського відділу народної освіти, Волинської обласної ДЮСШ та ДЮСШ Х° 4 управління освіти Луцької міської ради.З лютого 1996 по березень 1999 року Юрій Тимофеєв працює тренером- викладачем з футболу при Центрі інвалідного спорту Волині, а з березня 1999 року він переведений на посаду тренера-викладача з футболу в обласну ДЮСШ інвалідів, де працює дотепер. У 2000 році його затверджено старшим тренером збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. З його ініціативи в області створено команду з футболу серед осіб з наслідками ДЦП, яка успішно виступає у чемпіонатах України.За роки тренерської роботи ним підготовлена велика плеяда спортсменів високої майстерності, яка гідно представляла область та Україну на літніх Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.Юрій Тимофеєв та його вихованці брали участь у п’яти літніх Паралімпійських іграх, двох Всесвітніх іграх ДЦП, шести чемпіонатах світу та Європи з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП.Юрій Тимофеєв є тренером вищої категорії, заслуженим тренером України, старшим тренером збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП.Тренер підготував трьох заслужених майстрів спорту України, вісім майстрів спорту України міжнародного класу. Вісім його вихованців нагороджені державними нагородами.За професійну майстерність, досягнення високих спортивних результатів, вагомий особистий внесок у розвиток паралімпійського руху та фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю нагороджений почесним званням «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» (2000 р.); орденом «За заслуги» III ступені (2000 р); орденом «За заслуги» її ступені (2004 р.); орденом «За заслуги» І ступені (2008 р.); орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2012 р.); орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.