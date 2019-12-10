Рейд у маршрутках та тролейбусах: як у Луцьку ловили «зайців» та скількох оштрафували. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Вже третій рік у Луцьку діє система безготівкової оплати проїзду. Більшість лучан та гостей міста вже давно користуються CityCard. Однак, і досі є громадяни, які відмовляються користуватися е-квитком.
Сьогодні, 20 серпня, контролери Луцького підприємства електротранспорту, працівники управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради та «Укртрансбезпеки» провели рейд у транспорті міста, аби виявити порушників.
Так, за дві години перевірки виявили 8 «зайців»: 6 оплатили проїзд готівкою, в одного не пройшла оплата через технічні причини, ще одна пасажирка – не оплатила взагалі. З них оштрафували трьох осіб. Крім того, водія маршрутки №22 також притягнули до адміністративної відповідальності.
Причини у всіх цих пасажирів різні. До прикладу, лучанин Роман, який їхав маршруткою №28, користується карткою CityCard, але у цей момент на ній закінчились гроші, тому він оплатив проїзд готівкою. Хоча «зайцем» хлопець себе не вважає: «Не вважаю себе «зайцем». Я оплачую проїзд готівкою, і водій бере ці гроші. Тому я не згоден, що це безквитковий проїзд. В мене є картка, але наразі там закінчились гроші».
А от пасажир маршрутки №22 говорить, що оплачував проїзд банківською карткою, але виявилось, що оплата не пройшла. Водій мав би повідомити про це чоловіка, проте не зробив цього. Після розмови з контролером «заєць» погодився сплатити штраф у розмірі 120 гривень.
Немісцева жінка разом з неповнолітньою дочкою їхали у маршрутці №22 та оплачували проїзд готівкою. За її словами, вперше за три роки приїхала до Луцька, тому не встигла придбати е-квиток. Вона оплатила штраф за себе. У цьому ж автобусі «спіймали» дівчину, яка взагалі не заплатила за проїзд, за що її притягнули до адміністративної відповідальності.
Водія автобуса, що курсує на маршруті №22, зобов’язали сплатити штраф. На запитання, чи буде він далі брати пасажирів з готівкою відповів: не має права виганяти людину з маршрутки через те, що вона не має картки.
Контролери кажуть, що працювати буває досить складно. Більшість «зайців» просто втікають, є й такі, що кричать та ображають.
Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов зауважив, що такі перевірки проводять 2-3 рази на місяць, щоб дізнатися, скільки пасажирів оплачують проїзд електронними носіями.
«Ми проводимо перевірки, складаємо акти та розглядаємо ці матеріали. Такі рейди потрібні для того, щоб побачити, скільки пасажирів користуються е-квитком. Минулого року ми мали 65-70 %, зараз це вже 80 %. Проте, ще можна спостерігати оплату за проїзд грошима. Хочемо досягти хоча б 98-99 % розрахунку за проїзд електронними носіями», - розповів Степанов.
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Сьогодні, 20 серпня, контролери Луцького підприємства електротранспорту, працівники управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради та «Укртрансбезпеки» провели рейд у транспорті міста, аби виявити порушників.
Так, за дві години перевірки виявили 8 «зайців»: 6 оплатили проїзд готівкою, в одного не пройшла оплата через технічні причини, ще одна пасажирка – не оплатила взагалі. З них оштрафували трьох осіб. Крім того, водія маршрутки №22 також притягнули до адміністративної відповідальності.
Причини у всіх цих пасажирів різні. До прикладу, лучанин Роман, який їхав маршруткою №28, користується карткою CityCard, але у цей момент на ній закінчились гроші, тому він оплатив проїзд готівкою. Хоча «зайцем» хлопець себе не вважає: «Не вважаю себе «зайцем». Я оплачую проїзд готівкою, і водій бере ці гроші. Тому я не згоден, що це безквитковий проїзд. В мене є картка, але наразі там закінчились гроші».
А от пасажир маршрутки №22 говорить, що оплачував проїзд банківською карткою, але виявилось, що оплата не пройшла. Водій мав би повідомити про це чоловіка, проте не зробив цього. Після розмови з контролером «заєць» погодився сплатити штраф у розмірі 120 гривень.
Немісцева жінка разом з неповнолітньою дочкою їхали у маршрутці №22 та оплачували проїзд готівкою. За її словами, вперше за три роки приїхала до Луцька, тому не встигла придбати е-квиток. Вона оплатила штраф за себе. У цьому ж автобусі «спіймали» дівчину, яка взагалі не заплатила за проїзд, за що її притягнули до адміністративної відповідальності.
Водія автобуса, що курсує на маршруті №22, зобов’язали сплатити штраф. На запитання, чи буде він далі брати пасажирів з готівкою відповів: не має права виганяти людину з маршрутки через те, що вона не має картки.
Контролери кажуть, що працювати буває досить складно. Більшість «зайців» просто втікають, є й такі, що кричать та ображають.
Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов зауважив, що такі перевірки проводять 2-3 рази на місяць, щоб дізнатися, скільки пасажирів оплачують проїзд електронними носіями.
«Ми проводимо перевірки, складаємо акти та розглядаємо ці матеріали. Такі рейди потрібні для того, щоб побачити, скільки пасажирів користуються е-квитком. Минулого року ми мали 65-70 %, зараз це вже 80 %. Проте, ще можна спостерігати оплату за проїзд грошима. Хочемо досягти хоча б 98-99 % розрахунку за проїзд електронними носіями», - розповів Степанов.
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Коментарі 1
чому не виконується постанова КМУ від 1993 року в частині безплатного перевезення пенсіонерів досить тривалий час в автобусах загального користування? Або відмініть ту постанову або виконують.
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