Як у Підгайцях відзначатимуть державні свята та День громади. ПРОГРАМА

Заступник Підгайцівсього головирозповів, які заходи запланували з нагоди державних свят у старостинських округах Підгайцівської громади. Та зазначив, що у двох селах відзначатимуть ще й День старостату, а у Підгайцях на 24 серпня запланували перше святкування Дня Громади.Детальна прогама:День Піддубцівського старостинського округу відбуватиметься на площі біля Будинку культури, де гостей свята чекає частування та розваги.О 16.00 розпочнеться концерт за участі аматорських колективів Піддубцівського старостинського округу, квартету «Акорд», ансамблю «Гулянка».О 18.00 стартує анімаційна програма для дітей з аквагримом та бульбашковим шоу.З 20.00 – караоке, вогняне шоу та дискотека з «Дзідзьо».Мешканців та гостей села Звірів запрошують 21.08.2021 провести час у затишній атмосфері, з друзями, коханими, родиною, сусідами за переглядом фільму на великому екрані під відкритим небом. Початок о 20:30 біля будинку культури.Організатори рекомендують мати з собою плед, або карімат, та тепліший одяг.22 серпня о 18.00 розпочнеться концертно-розважальна програма присвячена 30-ій річниці Незалежності України в Будинку культури с. Липини.Мешканців села чекає концерт творчих колективів та окремих виконавців будинку культури с. Липини.Порадує публіку також Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» (художній керівник та головний балетмейстер – Ігор Степанюк, керівник хору та диригент – Ая Ковальчук, керівник оркестру – Роман Некоз)З 19.30 розпочнуться розваги - караоке, анімаційна програма для дітей (аквагрим, бульбашкове шоу, аніматори).З 20.30 - святкова дискотека просто неба від DJ DMC Salvador.Святковий концерт «Моя Україна – єдина та вільна» розпочнеться о 15.00 у місцевому Будинку культури.23 серпня о 10.00 стартує велопробіг до Дня Прапора України - «Сила в об’єднанні», присвячений Дню Державного прапора та Дню незалежності України.Виїзд від сільської ради села Підгайці за маршрутом: Підгайці-Лище-Воротнів-Верхівка-Романів-Хорлупи-Звірів-Піддубці-Борохів-Липини.Учасники велопробігу можуть подолати всю дистанцію, або ж приєднатися до велоколони у своєму населеному пункті.Збір велосипедистів відбуватиметься біля сільрад у кожному селі по маршруту:• 9.30 - Підгайці• 10.30 - Лище проїздом через Воротнів• 11.00 - Верхівка• 11.30 - Романів• 12.00 - Хорлупи проїздом через Пальче• 13.00 - Звірів• 13.30 - Піддубці• 13.50 - Борохів• 14.30 - ЛипиниЗверніть увагу: участь дітей до 16 років - лише у супроводі одного з батьків. Контактний телефон з питань організації +38068186861023.08. Мешканців Лищенського старостинського округу - сіл Лище та Воротнів запрошують о 18.00 на святковий концерт з нагоди 30-річчя Дня Незалежності України.У Будинку культури села Лище виступлять місцеві колективи та вихованці освітніх закладів.З нагоди 30-ї річниці з Дня Незалежності України та Дня Підгайцівської громади запрошують усіх мешканців громади та гостей на святкування, яке розпочнеться 24 серпня о 14.00 на території стадіону села Підгайці. Впродовж дня заплановано анімаційну програму для дітей від студії свята «Розважайко», кріошоу з чудернацькими експериментами, частування, вогняне шоу, аквагрим, шоу з мильними бульбашками.З 14:00 - Концерт за участі аматорських колективів Підгайцівської громадиЗ 17.00 – концертна програма Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» (художній керівник -, диригент хору -, керівник оркестру -).О 19:00 - виступ гурту «Давня казка».20:00 - КараокеЗ 21:00 – Дискотека просто неба із гуртом «Get Lucky cover band»На святкування Дня Борохівського старостинського округу запрошують у суботу 28 серпня до місцевого Будинку культури, де о 16.00 розпочнеться концерт за участі аматорських колективів.З 18.00 запрацює дитяче містечко з безкоштовними розвагами - аніматорами, аквагримом, бульбашковим шоу, надувною гіркою.О 18.30 – козацьке бойове мистецтво продемонструють вихованці спортивного клубу «Герц».19.30 – розіграш безпрограшної лотереї.О 21.00 стартує дискотека за участі сольних виконавців -та