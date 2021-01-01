вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі

Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі
Компанія ТОВ «Вест Вей», яка «прописана» у Львові, отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на купівлю Луцького спиртзаводу.

Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Вест Вей» (Львів) купити Луцький спиртзавод за 54,7 млн ​​грн.

"Надано дозвіл ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» (м. Львів, Україна) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − активами Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, розташованих за адресами: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67 та вул. Залізнична, 11, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл)", - йдеться у рішенні АМКУ від 19 серпня.

ІА "Конкурент" повідомляє, що право на приватизацію даного активу за 108,48 млн грн на онлайн-аукціоні 30 березня виграло ТОВ «АС Інвест Груп» (Львів), однак відмовилося від підписання договору купівлі-продажу об'єкта. Відповідно, право на приватизацію спиртзаводу перейшло до наступного учасника аукціону, який запропонував найбільшу суму угоди – компанії «Вест Вей» з її ціновою пропозицією в 54,7 млн ​​грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ «Вест Вей» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в 2016 році, воно займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Його кінцевий бенефіціар – Володимир Каїнський.

Згідно з інформацією на сайті «ProZorrо.Продажі», в торгах 30 березня брали участь п'ять компаній. Крім «АС Інвест Груп» і «Вест Вей», ТОВ «Рент авто Україна» (Львів) запропонувало 24,7 млн ​​грн, ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат» (селище Млинів Рівненської області) – 21 млн грн, а ТОВ «Інсула Кепітал» (Київ) – 20,7 млн ​​грн.

Луцьке МПД налічує 1024 найменуваннь будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші об'єкти загальною площею 11,29 тис. Кв. м.

Компанія ТОВ «АС Інвест Груп» 30 березня виграла аукціон з приватизації окремого майна Луцького спиртзаводу (Волинська область) за 108,5 млн грн, що в 5,2 рази перевищило стартову ціну активу.

ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які на даний час входять до складу держпідприємства «Укрспирт». Це Борщівський (Тернопільська область), Караванський (Люботин, селища Караван і Барчани Харківської області), Липницький (Житомирська область), Новоборовицький (Чернігівська область), Іваньківський (села Іваньки і Поташ Черкаської області); Ковалівський (Тернопільська область) та Тростянецький (Вінницька область) спиртзаводи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От вона прихватизація за безцінь :(
Відповісти
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
АТ «Волиньгаз»: 30 років енергії перетворення. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:00
Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі
Сьогодні, 08:35
Лучанка увійшла до 30-ки найактивніших молодих українців світу
Сьогодні, 07:31
Одночасно різні книги: волинська блогерка порадила, як збільшити кількість прочитаних книг
Сьогодні, 06:29
Схожі новини
21 серпня на Волині: гортаючи календар 21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО
20 серпень, 21:35
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня
20 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 серпня
19 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
АТ «Волиньгаз»: 30 років енергії перетворення. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
 0
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:00
 0
Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі
Сьогодні, 08:35
 0
Лучанка увійшла до 30-ки найактивніших молодих українців світу
Сьогодні, 07:31
 0
Одночасно різні книги: волинська блогерка порадила, як збільшити кількість прочитаних книг
Сьогодні, 06:29
 0
Медіа
відео
1/8