Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі
Сьогодні, 08:35
Компанія ТОВ «Вест Вей», яка «прописана» у Львові, отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на купівлю Луцького спиртзаводу.
Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Вест Вей» (Львів) купити Луцький спиртзавод за 54,7 млн грн.
"Надано дозвіл ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» (м. Львів, Україна) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − активами Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, розташованих за адресами: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67 та вул. Залізнична, 11, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл)", - йдеться у рішенні АМКУ від 19 серпня.
ІА "Конкурент" повідомляє, що право на приватизацію даного активу за 108,48 млн грн на онлайн-аукціоні 30 березня виграло ТОВ «АС Інвест Груп» (Львів), однак відмовилося від підписання договору купівлі-продажу об'єкта. Відповідно, право на приватизацію спиртзаводу перейшло до наступного учасника аукціону, який запропонував найбільшу суму угоди – компанії «Вест Вей» з її ціновою пропозицією в 54,7 млн грн.
За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ «Вест Вей» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в 2016 році, воно займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Його кінцевий бенефіціар – Володимир Каїнський.
Згідно з інформацією на сайті «ProZorrо.Продажі», в торгах 30 березня брали участь п'ять компаній. Крім «АС Інвест Груп» і «Вест Вей», ТОВ «Рент авто Україна» (Львів) запропонувало 24,7 млн грн, ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат» (селище Млинів Рівненської області) – 21 млн грн, а ТОВ «Інсула Кепітал» (Київ) – 20,7 млн грн.
Луцьке МПД налічує 1024 найменуваннь будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші об'єкти загальною площею 11,29 тис. Кв. м.
Компанія ТОВ «АС Інвест Груп» 30 березня виграла аукціон з приватизації окремого майна Луцького спиртзаводу (Волинська область) за 108,5 млн грн, що в 5,2 рази перевищило стартову ціну активу.
ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які на даний час входять до складу держпідприємства «Укрспирт». Це Борщівський (Тернопільська область), Караванський (Люботин, селища Караван і Барчани Харківської області), Липницький (Житомирська область), Новоборовицький (Чернігівська область), Іваньківський (села Іваньки і Поташ Черкаської області); Ковалівський (Тернопільська область) та Тростянецький (Вінницька область) спиртзаводи.
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Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Вест Вей» (Львів) купити Луцький спиртзавод за 54,7 млн грн.
"Надано дозвіл ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» (м. Львів, Україна) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − активами Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, розташованих за адресами: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67 та вул. Залізнична, 11, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл)", - йдеться у рішенні АМКУ від 19 серпня.
ІА "Конкурент" повідомляє, що право на приватизацію даного активу за 108,48 млн грн на онлайн-аукціоні 30 березня виграло ТОВ «АС Інвест Груп» (Львів), однак відмовилося від підписання договору купівлі-продажу об'єкта. Відповідно, право на приватизацію спиртзаводу перейшло до наступного учасника аукціону, який запропонував найбільшу суму угоди – компанії «Вест Вей» з її ціновою пропозицією в 54,7 млн грн.
За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ «Вест Вей» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в 2016 році, воно займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Його кінцевий бенефіціар – Володимир Каїнський.
Згідно з інформацією на сайті «ProZorrо.Продажі», в торгах 30 березня брали участь п'ять компаній. Крім «АС Інвест Груп» і «Вест Вей», ТОВ «Рент авто Україна» (Львів) запропонувало 24,7 млн грн, ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат» (селище Млинів Рівненської області) – 21 млн грн, а ТОВ «Інсула Кепітал» (Київ) – 20,7 млн грн.
Луцьке МПД налічує 1024 найменуваннь будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші об'єкти загальною площею 11,29 тис. Кв. м.
Компанія ТОВ «АС Інвест Груп» 30 березня виграла аукціон з приватизації окремого майна Луцького спиртзаводу (Волинська область) за 108,5 млн грн, що в 5,2 рази перевищило стартову ціну активу.
ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які на даний час входять до складу держпідприємства «Укрспирт». Це Борщівський (Тернопільська область), Караванський (Люботин, селища Караван і Барчани Харківської області), Липницький (Житомирська область), Новоборовицький (Чернігівська область), Іваньківський (села Іваньки і Поташ Черкаської області); Ковалівський (Тернопільська область) та Тростянецький (Вінницька область) спиртзаводи.
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Коментарі 1
От вона прихватизація за безцінь :(
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