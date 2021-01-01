Луцький спиртзавод дозволили купити львівській фірмі





Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Вест Вей» (Львів) купити Луцький спиртзавод за 54,7 млн ​​грн.



"Надано дозвіл ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» (м. Львів, Україна) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − активами Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, розташованих за адресами: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67 та вул. Залізнична, 11, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл)", - йдеться у рішенні АМКУ від 19 серпня.







За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ «Вест Вей» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в 2016 році, воно займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Його кінцевий бенефіціар – Володимир Каїнський.



Згідно з інформацією на сайті «ProZorrо.Продажі», в торгах 30 березня брали участь п'ять компаній. Крім «АС Інвест Груп» і «Вест Вей», ТОВ «Рент авто Україна» (Львів) запропонувало 24,7 млн ​​грн, ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат» (селище Млинів Рівненської області) – 21 млн грн, а ТОВ «Інсула Кепітал» (Київ) – 20,7 млн ​​грн.



Луцьке МПД налічує 1024 найменуваннь будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші об'єкти загальною площею 11,29 тис. Кв. м.



Компанія ТОВ «АС Інвест Груп» 30 березня виграла аукціон з приватизації окремого майна Луцького спиртзаводу (Волинська область) за 108,5 млн грн, що в 5,2 рази перевищило стартову ціну активу.



ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які на даний час входять до складу держпідприємства «Укрспирт». Це Борщівський (Тернопільська область), Караванський (Люботин, селища Караван і Барчани Харківської області), Липницький (Житомирська область), Новоборовицький (Чернігівська область), Іваньківський (села Іваньки і Поташ Черкаської області); Ковалівський (Тернопільська область) та Тростянецький (Вінницька область) спиртзаводи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія ТОВ «Вест Вей», яка «прописана» у Львові, отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на купівлю Луцького спиртзаводу.Антимонопольний комітет України дозволив компанії ТОВ «Вест Вей» (Львів) купити Луцький спиртзавод за 54,7 млн ​​грн."Надано дозвіл ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ» (м. Львів, Україна) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − активами Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту, розташованих за адресами: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67 та вул. Залізнична, 11, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл)", - йдеться у рішенні АМКУ від 19 серпня. ІА "Конкурент" повідомляє, що право на приватизацію даного активу за 108,48 млн грн на онлайн-аукціоні 30 березня виграло ТОВ «АС Інвест Груп» (Львів), однак відмовилося від підписання договору купівлі-продажу об'єкта. Відповідно, право на приватизацію спиртзаводу перейшло до наступного учасника аукціону, який запропонував найбільшу суму угоди – компанії «Вест Вей» з її ціновою пропозицією в 54,7 млн ​​грн.За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ «Вест Вей» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстровано в 2016 році, воно займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Його кінцевий бенефіціар –Згідно з інформацією на сайті «ProZorrо.Продажі», в торгах 30 березня брали участь п'ять компаній. Крім «АС Інвест Груп» і «Вест Вей», ТОВ «Рент авто Україна» (Львів) запропонувало 24,7 млн ​​грн, ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат» (селище Млинів Рівненської області) – 21 млн грн, а ТОВ «Інсула Кепітал» (Київ) – 20,7 млн ​​грн.Луцьке МПД налічує 1024 найменуваннь будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші об'єкти загальною площею 11,29 тис. Кв. м.Компанія ТОВ «АС Інвест Груп» 30 березня виграла аукціон з приватизації окремого майна Луцького спиртзаводу (Волинська область) за 108,5 млн грн, що в 5,2 рази перевищило стартову ціну активу.ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які на даний час входять до складу держпідприємства «Укрспирт». Це Борщівський (Тернопільська область), Караванський (Люботин, селища Караван і Барчани Харківської області), Липницький (Житомирська область), Новоборовицький (Чернігівська область), Іваньківський (села Іваньки і Поташ Черкаської області); Ковалівський (Тернопільська область) та Тростянецький (Вінницька область) спиртзаводи.

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