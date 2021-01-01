У Луцьку 22-річний хлопець поцупив електросамокат
Сьогодні, 12:59
Поліцейські встановили зловмисника, який поцупив електросамокат у Луцьку.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
23 серпня до поліції із заявою звернувся приватний підприємець, житель міста Ірпінь. Він розповів, що вчора, близько 23:30, невідома особа у Луцьку, шляхом вільного доступу, викрала електросамокат, чим завдала потерпілому матеріальної школи на суму 22 000 гривень.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний чоловік, житель села Лище.
Викрадений електросамокат вилучили та повернули власнику під розписку.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
23 серпня до поліції із заявою звернувся приватний підприємець, житель міста Ірпінь. Він розповів, що вчора, близько 23:30, невідома особа у Луцьку, шляхом вільного доступу, викрала електросамокат, чим завдала потерпілому матеріальної школи на суму 22 000 гривень.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний чоловік, житель села Лище.
Викрадений електросамокат вилучили та повернули власнику під розписку.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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