У Луцьку 22-річний хлопець поцупив електросамокат





Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.



23 серпня до поліції із заявою звернувся приватний підприємець, житель міста Ірпінь. Він розповів, що вчора, близько 23:30, невідома особа у Луцьку, шляхом вільного доступу, викрала електросамокат, чим завдала потерпілому матеріальної школи на суму 22 000 гривень.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний чоловік, житель села Лище.



Викрадений електросамокат вилучили та повернули власнику під розписку.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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