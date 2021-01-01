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У Луцьку бабуся, яка переходила дорогу на «червоний», спричинила ДТП.ФОТО

У Луцьку бабуся, яка переходила дорогу на «червоний», спричинила ДТП.ФОТО
Сьогодні, 22 серпня, у Луцьку, близько 21 години на проспекті Соборності сталася аварія. Через пенсіонерку, яка рушила на червоний сигнал світлофору, зіткнулися дві автівки – Opel та Subaru.
Про це інформує www.volyn.com.ua.

Бабуся стверджує, що ступила на проїжджу частину ще коли горів зелений сигнал.

За словами очевидців, водій різко зупинився, аби не зачепити жінку. У цей момент його наздогнала автівка, яка їхала позаду.

Про постраждалих наразі нічого невідомо. Наразі учасники ДТП чекають на поліцію.

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Теги: ДТП, бабуся переходила на червоний
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