У Луцьку бабуся, яка переходила дорогу на «червоний», спричинила ДТП.ФОТО



Про це



Бабуся стверджує, що ступила на проїжджу частину ще коли горів зелений сигнал.



За словами очевидців, водій різко зупинився, аби не зачепити жінку. У цей момент його наздогнала автівка, яка їхала позаду.



Про постраждалих наразі нічого невідомо. Наразі учасники ДТП чекають на поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 серпня, у Луцьку, близько 21 години на проспекті Соборності сталася аварія. Через пенсіонерку, яка рушила на червоний сигнал світлофору, зіткнулися дві автівки – Opel та Subaru.Про це інформує www.volyn.com.ua.Бабуся стверджує, що ступила на проїжджу частину ще коли горів зелений сигнал.За словами очевидців, водій різко зупинився, аби не зачепити жінку. У цей момент його наздогнала автівка, яка їхала позаду.Про постраждалих наразі нічого невідомо. Наразі учасники ДТП чекають на поліцію.

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