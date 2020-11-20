Лікар з Волині отримав відзнаку президента
Сьогодні, 11:21
24-го серпня у центрі Києва розпочалися офіційні урочистості до 30-ої річниці Дня Незалежності України. Відзнаку президента отримав завідувач відділеня комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" Олег Яковенко.
Президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду лікарю-пульмонологу з Волині.
"Дякуємо вам за ваше служіння людям", – сказав Зеленський.
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Президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду лікарю-пульмонологу з Волині.
"Дякуємо вам за ваше служіння людям", – сказав Зеленський.
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