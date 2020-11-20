Лікар з Волині отримав відзнаку президента

Олег Яковенко.



Президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду лікарю-пульмонологу з Волині.



"Дякуємо вам за ваше служіння людям", – сказав Зеленський.



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