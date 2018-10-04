Ірина Констанкевич отримала звання «Заслужений працівник освіти України»

Ірина Констанкевич стала заслуженим працівником освіти України.



Про це йдеться в



Нагороду Ірина Констанкевич отримала з нагоди 30-ї річниці незалежності України.



На своїй сторінці у фейсбуці Ірина Констанкевич з цього приводу написала: «Несподівано на завершення свята отримала вітання з державною відзнакою. 34 роки в освіті. Несподівано. Дякую народу України».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народна депутатка з Волиністала заслуженим працівником освіти України.Про це йдеться в указі президента України від 23 серпня.Нагороду Ірина Констанкевич отримала з нагоди 30-ї річниці незалежності України.На своїй сторінці у фейсбуці Ірина Констанкевич з цього приводу написала: «Несподівано на завершення свята отримала вітання з державною відзнакою. 34 роки в освіті. Несподівано. Дякую народу України».

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