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Ірина Констанкевич отримала звання «Заслужений працівник освіти України»

Ірина Констанкевич отримала звання «Заслужений працівник освіти України»
Народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич стала заслуженим працівником освіти України.

Про це йдеться в указі президента України від 23 серпня.

Нагороду Ірина Констанкевич отримала з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

На своїй сторінці у фейсбуці Ірина Констанкевич з цього приводу написала: «Несподівано на завершення свята отримала вітання з державною відзнакою. 34 роки в освіті. Несподівано. Дякую народу України».

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Теги: Ірина Констанкевич, освіта, нагорода
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