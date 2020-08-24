Зеленський присвоїв кільком волинянам почесні звання
Сьогодні, 11:59
З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський 23 серпня видав указ, яким відзначив волинян.
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала голова наглядової ради акціонерного товариства «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліна Сич.
Заслуженими донорами України стали волиняни Василь Грубисюк та Ігор Міщук.
Звання «Заслужений лікар України» присвоєне директорові комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» Михайлові Бегалю, а «Заслужений працівник охорони здоров’я України» – головній фельдшерці комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медично допомоги та медицини катастроф» Ларисі Данилюк.
Старший майстер дільниці підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Ольга Зламан стала заслуженим працівником сфери послуг України.
Звання «Заслужений вчитель України» отримала учителька комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Алла Мельник.
Нагадаємо, звання «Заслужений працівник освіти України» отримала народна депутатка Ірина Констанкевич. Лучанин Дмитро Монатік став заслуженим артистом України.
Відзнаку президента отримав завідувач відділеня комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" Олег Яковенко.
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Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала голова наглядової ради акціонерного товариства «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліна Сич.
Заслуженими донорами України стали волиняни Василь Грубисюк та Ігор Міщук.
Звання «Заслужений лікар України» присвоєне директорові комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» Михайлові Бегалю, а «Заслужений працівник охорони здоров’я України» – головній фельдшерці комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медично допомоги та медицини катастроф» Ларисі Данилюк.
Старший майстер дільниці підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Ольга Зламан стала заслуженим працівником сфери послуг України.
Звання «Заслужений вчитель України» отримала учителька комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Алла Мельник.
Нагадаємо, звання «Заслужений працівник освіти України» отримала народна депутатка Ірина Констанкевич. Лучанин Дмитро Монатік став заслуженим артистом України.
Відзнаку президента отримав завідувач відділеня комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" Олег Яковенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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