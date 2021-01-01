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У волинському селі зупинку розмалювали петриківським розписом. ФОТО

У волинському селі зупинку розмалювали петриківським розписом. ФОТО
У селі Велика Глуша Любешівського району місцеві жителі вирішили оновивити та розмалювати автобусну зупинку. Присвятили цю справу 30-річчю Незалежності України.

Про це пише газета "Нове життя".

Ініціатором задуму виступили учасники шкільного гуртка «Петриківський розпис», який діє від минулого навчального року у Великоглушанському ліцеї. Свою ідею діти озвучили керівниці гуртка, місцевій вчительці географії Наталії Карапатій.

«Художникам була потрібна певна база, спонсорська підтримка, тож звернулися по допомогу до старости Олександра Токарчука. Він задіяв місцеву молодь, яка провела підготовчі роботи, а також ми отримали хорошу фасадну фарбу», – каже вчителька.

Сам Олександр Токарчук уточнює: почали роботи ще місяців три тому. Кошти на матеріали віднайшли з власних джерел. Придбали – шпаклівку, клей, цемент та гумову фарбу. Місцеві юнаки шпаклювали, зачищали стару фарбу. А от малювали гуртківці зі своєю наставницею. «Старалися так усе організувати та зробити, аби око радувало й було практично», – каже староста.

Кольори – патріотичні, а малюнки зовні та всередині – суто в стилі петриківського розпису: калина, льон, соняшники та волошки. Наталія Карапата пояснює: розпис, котрий виник у с. Петриківка Дніпропетровської області, входить у спадщину ЮНЕСКО. Тому його знає і ним захоплюється весь світ.

А ще активісти провели благоустрій території біля оновленої будівлі: встановили смітничок, лавочку, посадили калину та квіти.
У волинському селі зупинку розмалювали петриківським розписом. ФОТО
У волинському селі зупинку розмалювали петриківським розписом. ФОТО
У волинському селі зупинку розмалювали петриківським розписом. ФОТО

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Теги: Велика Глуша, Камінь-Каширський район, розпис зупинки
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