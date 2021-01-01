«Три сини та донька 5 *»: якісний відпочинок за доступною ціною*





Особливості та переваги санаторію



Готель виконаний в сучасному стилі та безперечно привертає увагу гостей. Світлий фасад з яскравим підсвічуванням робить будівлю схожою на казковий палац. Цю казковість доповнюють дерев'яні альтанки та лавки, до яких ведуть кам'яні стежки. Про те, який вигляд має готель



Головною особливістю санаторію є широкий спектр послуг. Гості, які приїхали на відпочинок в Східницю, можуть отримати масу позитивних емоцій. На території здравниці розташовані спальний корпус, ресторани, медичний центр і СПА. Крім цього, багато цікавого є і на прибудинковій території.



Перевага готелю – широкий спектр зручностей, головними з яких є:



• бювет мінеральних вод на території;

• ресторани, в яких подають страви національної кухні;

• боулінг-клуб;

• обладнаний тренажерний зал;

• кінотеатр на території;

• відкриті спортивні майданчики;

• конференц-зал на 97 місць;

• СПА з басейнами.



Гостям готелю завжди буде чим зайнятися. Любителі спорту зможуть пограти в футбол, сквош або баскетбол, цінителі кінематографу – подивитися новинки кіно в місцевому кінотеатрі. Знайдеться заняття і для дітей, адже для них обладнані спеціальні ігрові кімнати.



Номерний фонд і його особливості



Для комфортного проживання готель «Три сини та донька» пропонує 173 номери категорій «стандарт», «напівлюкс», «люкс», «люкс преміум» і «апартаменти». Кожен з них виконаний в унікальному стилі, оснащений меблями і технікою.



Всі номери мають власний балкон з неймовірно красивим видом на ліс або гори. Апартаменти світлі та вишукані. Одночасно готель готовий прийняти 220 гостей.



Лікування та оздоровлення в санаторії



Медичний центр «Владо» є гордістю санаторію. Тут надають десятки послуг, націлених на лікування та оздоровлення організму. Ключовими напрямками є лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (панкреатиту, коліту, гастриту та інших), а також опорно-рухової системи (артриту, артрозу, остеохондрозу та інших). Фахівцями розроблені унікальні програми, які дають позитивні результати з першого дня.



У штат лікувального центру входять досвідчені терапевти, урологи, гастроентерологи, гінекологи і дієтологи, які завжди готові допомогти.



Лікування в Східниці завжди супроводжується прийманням мінеральних вод, прогулянками на свіжому повітрі та низкою процедур. Гості із задоволенням відвідують СПА, ходять на масажі, сеанси ароматерапії та спелеотерапії. Приємним доповненням будуть заняття в басейні з дбайливим тренером. Комплексний підхід до оздоровлення приносить неймовірні результати, про які туристи пишуть в своїх відгуках на форумах.



Скільки коштує путівка в санаторій «Три сини та донька»



Вартість путівки в Східницю залежить від таких факторів:



• категорія номеру;

• кількість гостей в номері;

• сезонність.



У базову вартість включені всі послуги СПА і медичного центрів. Простими словами, гості можуть користуватися басейном, тренажерним залом, спортивними майданчиками, відвідувати аквапарк в літній період. Також за вказану ціну гостям пропонують триразове харчування в місцевому ресторані. Що стосується медичних послуг, їхню кількість і частоту визначає лікар. Після первинної консультації фахівець призначає індивідуальний курс терапії кожному гостю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторно-курортний комплекс «Три сини та донька 5*» заслужено вважають кращим на території Східниці. У ньому поєднуються високий рівень сервісу, розмаїття зручностей і розвинена інфраструктура. Розташовується здравниця в затишному куточку міста серед вічнозелених лісів. Відвідавши це місце, туристи не захочуть шукати альтернатив, адже в санаторії насправді є все.Готель виконаний в сучасному стилі та безперечно привертає увагу гостей. Світлий фасад з яскравим підсвічуванням робить будівлю схожою на казковий палац. Цю казковість доповнюють дерев'яні альтанки та лавки, до яких ведуть кам'яні стежки. Про те, який вигляд має готель «Три сини та донька» , можна дізнатися на офіційному сайті компанії «Карпати круїз».Головною особливістю санаторію є широкий спектр послуг. Гості, які приїхали на відпочинок в Східницю, можуть отримати масу позитивних емоцій. На території здравниці розташовані спальний корпус, ресторани, медичний центр і СПА. Крім цього, багато цікавого є і на прибудинковій території.Перевага готелю – широкий спектр зручностей, головними з яких є:• бювет мінеральних вод на території;• ресторани, в яких подають страви національної кухні;• боулінг-клуб;• обладнаний тренажерний зал;• кінотеатр на території;• відкриті спортивні майданчики;• конференц-зал на 97 місць;• СПА з басейнами.Гостям готелю завжди буде чим зайнятися. Любителі спорту зможуть пограти в футбол, сквош або баскетбол, цінителі кінематографу – подивитися новинки кіно в місцевому кінотеатрі. Знайдеться заняття і для дітей, адже для них обладнані спеціальні ігрові кімнати.Для комфортного проживання готель «Три сини та донька» пропонує 173 номери категорій «стандарт», «напівлюкс», «люкс», «люкс преміум» і «апартаменти». Кожен з них виконаний в унікальному стилі, оснащений меблями і технікою.Всі номери мають власний балкон з неймовірно красивим видом на ліс або гори. Апартаменти світлі та вишукані. Одночасно готель готовий прийняти 220 гостей.Медичний центр «Владо» є гордістю санаторію. Тут надають десятки послуг, націлених на лікування та оздоровлення організму. Ключовими напрямками є лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (панкреатиту, коліту, гастриту та інших), а також опорно-рухової системи (артриту, артрозу, остеохондрозу та інших). Фахівцями розроблені унікальні програми, які дають позитивні результати з першого дня.У штат лікувального центру входять досвідчені терапевти, урологи, гастроентерологи, гінекологи і дієтологи, які завжди готові допомогти.Лікування в Східниці завжди супроводжується прийманням мінеральних вод, прогулянками на свіжому повітрі та низкою процедур. Гості із задоволенням відвідують СПА, ходять на масажі, сеанси ароматерапії та спелеотерапії. Приємним доповненням будуть заняття в басейні з дбайливим тренером. Комплексний підхід до оздоровлення приносить неймовірні результати, про які туристи пишуть в своїх відгуках на форумах.Вартість путівки в Східницю залежить від таких факторів:• категорія номеру;• кількість гостей в номері;• сезонність.У базову вартість включені всі послуги СПА і медичного центрів. Простими словами, гості можуть користуватися басейном, тренажерним залом, спортивними майданчиками, відвідувати аквапарк в літній період. Також за вказану ціну гостям пропонують триразове харчування в місцевому ресторані. Що стосується медичних послуг, їхню кількість і частоту визначає лікар. Після первинної консультації фахівець призначає індивідуальний курс терапії кожному гостю.

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