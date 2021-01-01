«Три сини та донька 5 *»: якісний відпочинок за доступною ціною*
Сьогодні, 17:28
Санаторно-курортний комплекс «Три сини та донька 5*» заслужено вважають кращим на території Східниці. У ньому поєднуються високий рівень сервісу, розмаїття зручностей і розвинена інфраструктура. Розташовується здравниця в затишному куточку міста серед вічнозелених лісів. Відвідавши це місце, туристи не захочуть шукати альтернатив, адже в санаторії насправді є все.
Готель виконаний в сучасному стилі та безперечно привертає увагу гостей. Світлий фасад з яскравим підсвічуванням робить будівлю схожою на казковий палац. Цю казковість доповнюють дерев'яні альтанки та лавки, до яких ведуть кам'яні стежки. Про те, який вигляд має готель «Три сини та донька», можна дізнатися на офіційному сайті компанії «Карпати круїз».
Головною особливістю санаторію є широкий спектр послуг. Гості, які приїхали на відпочинок в Східницю, можуть отримати масу позитивних емоцій. На території здравниці розташовані спальний корпус, ресторани, медичний центр і СПА. Крім цього, багато цікавого є і на прибудинковій території.
Перевага готелю – широкий спектр зручностей, головними з яких є:
• бювет мінеральних вод на території;
• ресторани, в яких подають страви національної кухні;
• боулінг-клуб;
• обладнаний тренажерний зал;
• кінотеатр на території;
• відкриті спортивні майданчики;
• конференц-зал на 97 місць;
• СПА з басейнами.
Гостям готелю завжди буде чим зайнятися. Любителі спорту зможуть пограти в футбол, сквош або баскетбол, цінителі кінематографу – подивитися новинки кіно в місцевому кінотеатрі. Знайдеться заняття і для дітей, адже для них обладнані спеціальні ігрові кімнати.
Для комфортного проживання готель «Три сини та донька» пропонує 173 номери категорій «стандарт», «напівлюкс», «люкс», «люкс преміум» і «апартаменти». Кожен з них виконаний в унікальному стилі, оснащений меблями і технікою.
Всі номери мають власний балкон з неймовірно красивим видом на ліс або гори. Апартаменти світлі та вишукані. Одночасно готель готовий прийняти 220 гостей.
Медичний центр «Владо» є гордістю санаторію. Тут надають десятки послуг, націлених на лікування та оздоровлення організму. Ключовими напрямками є лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (панкреатиту, коліту, гастриту та інших), а також опорно-рухової системи (артриту, артрозу, остеохондрозу та інших). Фахівцями розроблені унікальні програми, які дають позитивні результати з першого дня.
У штат лікувального центру входять досвідчені терапевти, урологи, гастроентерологи, гінекологи і дієтологи, які завжди готові допомогти.
Лікування в Східниці завжди супроводжується прийманням мінеральних вод, прогулянками на свіжому повітрі та низкою процедур. Гості із задоволенням відвідують СПА, ходять на масажі, сеанси ароматерапії та спелеотерапії. Приємним доповненням будуть заняття в басейні з дбайливим тренером. Комплексний підхід до оздоровлення приносить неймовірні результати, про які туристи пишуть в своїх відгуках на форумах.
Вартість путівки в Східницю залежить від таких факторів:
• категорія номеру;
• кількість гостей в номері;
• сезонність.
У базову вартість включені всі послуги СПА і медичного центрів. Простими словами, гості можуть користуватися басейном, тренажерним залом, спортивними майданчиками, відвідувати аквапарк в літній період. Також за вказану ціну гостям пропонують триразове харчування в місцевому ресторані. Що стосується медичних послуг, їхню кількість і частоту визначає лікар. Після первинної консультації фахівець призначає індивідуальний курс терапії кожному гостю.
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Особливості та переваги санаторію
Готель виконаний в сучасному стилі та безперечно привертає увагу гостей. Світлий фасад з яскравим підсвічуванням робить будівлю схожою на казковий палац. Цю казковість доповнюють дерев'яні альтанки та лавки, до яких ведуть кам'яні стежки. Про те, який вигляд має готель «Три сини та донька», можна дізнатися на офіційному сайті компанії «Карпати круїз».
Головною особливістю санаторію є широкий спектр послуг. Гості, які приїхали на відпочинок в Східницю, можуть отримати масу позитивних емоцій. На території здравниці розташовані спальний корпус, ресторани, медичний центр і СПА. Крім цього, багато цікавого є і на прибудинковій території.
Перевага готелю – широкий спектр зручностей, головними з яких є:
• бювет мінеральних вод на території;
• ресторани, в яких подають страви національної кухні;
• боулінг-клуб;
• обладнаний тренажерний зал;
• кінотеатр на території;
• відкриті спортивні майданчики;
• конференц-зал на 97 місць;
• СПА з басейнами.
Гостям готелю завжди буде чим зайнятися. Любителі спорту зможуть пограти в футбол, сквош або баскетбол, цінителі кінематографу – подивитися новинки кіно в місцевому кінотеатрі. Знайдеться заняття і для дітей, адже для них обладнані спеціальні ігрові кімнати.
Номерний фонд і його особливості
Для комфортного проживання готель «Три сини та донька» пропонує 173 номери категорій «стандарт», «напівлюкс», «люкс», «люкс преміум» і «апартаменти». Кожен з них виконаний в унікальному стилі, оснащений меблями і технікою.
Всі номери мають власний балкон з неймовірно красивим видом на ліс або гори. Апартаменти світлі та вишукані. Одночасно готель готовий прийняти 220 гостей.
Лікування та оздоровлення в санаторії
Медичний центр «Владо» є гордістю санаторію. Тут надають десятки послуг, націлених на лікування та оздоровлення організму. Ключовими напрямками є лікування захворювань шлунково-кишкового тракту (панкреатиту, коліту, гастриту та інших), а також опорно-рухової системи (артриту, артрозу, остеохондрозу та інших). Фахівцями розроблені унікальні програми, які дають позитивні результати з першого дня.
У штат лікувального центру входять досвідчені терапевти, урологи, гастроентерологи, гінекологи і дієтологи, які завжди готові допомогти.
Лікування в Східниці завжди супроводжується прийманням мінеральних вод, прогулянками на свіжому повітрі та низкою процедур. Гості із задоволенням відвідують СПА, ходять на масажі, сеанси ароматерапії та спелеотерапії. Приємним доповненням будуть заняття в басейні з дбайливим тренером. Комплексний підхід до оздоровлення приносить неймовірні результати, про які туристи пишуть в своїх відгуках на форумах.
Скільки коштує путівка в санаторій «Три сини та донька»
Вартість путівки в Східницю залежить від таких факторів:
• категорія номеру;
• кількість гостей в номері;
• сезонність.
У базову вартість включені всі послуги СПА і медичного центрів. Простими словами, гості можуть користуватися басейном, тренажерним залом, спортивними майданчиками, відвідувати аквапарк в літній період. Також за вказану ціну гостям пропонують триразове харчування в місцевому ресторані. Що стосується медичних послуг, їхню кількість і частоту визначає лікар. Після первинної консультації фахівець призначає індивідуальний курс терапії кожному гостю.
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