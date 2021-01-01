Де і на яку зарплату на Волині шукають директорів і начальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі керівники потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Локачах, Ковельському та Старовижівському районах. Оплату пропонують від 10 до 20 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатувізьмуть на роботу. Обов'язки: контроль за дотриманням правил та безпеки дорожнього руху водіями підприємства, організація безпечної експлуатації рухомого складу, проведення необхідних інструктажів водіям, проведення службового розслідування ДТП, організація та проведеня стажування водіїв, ведення необхідної документації, організація роботи з питань охорони праці на підприємстві, проведення необхідних інструктажів, навчання та перевірки з ОП. За деталями: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Для контролю роботи з підтримки і розвитку клієнтської мережі, проводення заключення договорів із замовниками шукають. Йому обіцяють винагороду в розмірі. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У селі Підгайці Луцького району є пропозиція для, якому будуть платити. Фахівець повинен організовувати чітку роботу конструкторського відділу, повністю та своєчасно виконувати поставлені задачі щодо впровадження нової продукції, ефективно співпрацювати з керівниками інших структурних підрозділів,працювати в команді. Контакти: 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У Ковелі запрошують на роботу. Заробітна плата -. В його обов'язки входить управління робітниками цеху, забезпечення виконання в зазначені строки завдань з обсягу робіт, послуг заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності та ефективності роботи, перевірка якості виконуваних робіт, здійснення заходів щодо запобігання браку продукції, ремонт технологічного устаткування. Щодо вакансії звертайтесь за номером 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).На зарплатупотрібену Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Він буде планувати роботу відділу з питань земельних відносин, здійснювати загальне керівництво, облік договорів та контроль за використанням земельних ділянок. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У селі Облапи Ковельського району є вакансія для. Заробітна плата -. Спеціаліст буде організовувати роботу з вирощування сільськогосподарської продукції на товаристві, підвищувати рентабельність фірми, вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).У Володимирі-Волинському готові взяти на роботу. Працівнику пропонують зарплату у розмірі. Обов'язки: організація роботи відділу збуту, підготовка проєктів річних планів реалізації теплової енергії, укдадання договорів на їх постачання, виконання аналізу дебіторської заборгованості, підготовка матеріалів щодо споживачів-боржників для належного здійснення претензійно-позовної роботи. 0334220526 (Калій Ірина Ігорівна).У Нововолинську на зарплатушукають. Фахівець повинен здійснювати управління у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою території, будівництва, експлуатації комунальних об’єктів, транспорту та зв’язку, зелених насаджень, поводження з побутовими відходами. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).Є пропозиція для, якому платитимуть. В його обов'язки входить контроль за виконанням заходів щодо попередження аварій, систематичний контроль за дотриманням працівниками шахт вимог нормативних документів з охорони праці. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).У Локачах потрібену Локачинський районний виробничий відділ. Заробітна плата -. Він буде планувати роботу відділу з питань земельних відносин, здійснювати загальне керівництво, облік договорів та контроль за використанням земельних ділянок. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У селі Кримне Старовижівського району візьмуть на роботу, якому обіцяють платити. Обов'язки: загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи у відповідності до її статуту і законодавству України, спільно з радою школи визначачати стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймати рішення про програмне планування її роботи, здійснювати розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків і т.д. 03346 3 01 16 (Гаврилюк Валентина Ярославівна).