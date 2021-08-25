Греція вводить суворі обмеження для невакцинованих від коронавірусу





Про це повідомляє



Нові заходи будуть діяти з 13 вересня по 31 березня. Вони включають вимогу щотижня або два рази на тиждень проходити тестування для невакцинованих працівників і надання доступу до певних закритих приміщень тільки тим, хто вакцинований або має сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 за останні шість місяців.



Згідно з новими правилами, всі працівники приватного і державного секторів, які не мають свідоцтва про вакцинацію або недавнього одужання від COVID-19, повинні будуть проходити один експрес-тест на тиждень.



Два тести на тиждень будуть потрібні для людей, які працюють в академічних колах, туризмі, ресторанах, кафе, барах і у сфері розваг, а також для школярів і студентів.



Тести будуть проводитися в приватних установах, при цьому вартість 10 євро буде оплачуватися самими тестованими. Тільки школярі матимуть право на безкоштовні тести.



Розважальні заклади, ресторани, бари та кафе в приміщеннях будуть доступні тільки для вакцинованих або нещодавно видужалих клієнтів, а перевірки будуть проводитися на вході через додаток, яке сканує ковід-сертифікати.



Невакциновані люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, місця археологічних розкопок і тренажерні зали тільки при наявності негативного результату експрес-тесту, проведеного за 48 годин. Установи матимуть право приймати тільки вакцинованих клієнтів, якщо вони приймуть таке рішення.



Маски будуть обов'язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.



Доказ вакцинації, одужання або негативного результату експрес-тесту також буде потрібен для подорожі на літаку, поїзді, поромі або автобусі далекого прямування для всіх у віці від 12 років.



В останні кілька тижнів в Греції спостерігається неухильне зростання підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій. За даними Міністерства охорони здоров'я, ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 68%, в той час як звичайні палати COVID-19 заповнені на 45%.



У Греції зроблено понад 11 мільйонів уколів вакцини, при цьому 5,6 мільйона осіб зараз повністю вакциновані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Греції з середини вересня запровадить нові вимоги до тестування та обмеження для людей, які не вакциновані проти COVID-19.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.Нові заходи будуть діяти з 13 вересня по 31 березня. Вони включають вимогу щотижня або два рази на тиждень проходити тестування для невакцинованих працівників і надання доступу до певних закритих приміщень тільки тим, хто вакцинований або має сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 за останні шість місяців.Згідно з новими правилами, всі працівники приватного і державного секторів, які не мають свідоцтва про вакцинацію або недавнього одужання від COVID-19, повинні будуть проходити один експрес-тест на тиждень.Два тести на тиждень будуть потрібні для людей, які працюють в академічних колах, туризмі, ресторанах, кафе, барах і у сфері розваг, а також для школярів і студентів.Тести будуть проводитися в приватних установах, при цьому вартість 10 євро буде оплачуватися самими тестованими. Тільки школярі матимуть право на безкоштовні тести.Розважальні заклади, ресторани, бари та кафе в приміщеннях будуть доступні тільки для вакцинованих або нещодавно видужалих клієнтів, а перевірки будуть проводитися на вході через додаток, яке сканує ковід-сертифікати.Невакциновані люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, місця археологічних розкопок і тренажерні зали тільки при наявності негативного результату експрес-тесту, проведеного за 48 годин. Установи матимуть право приймати тільки вакцинованих клієнтів, якщо вони приймуть таке рішення.Маски будуть обов'язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.Доказ вакцинації, одужання або негативного результату експрес-тесту також буде потрібен для подорожі на літаку, поїзді, поромі або автобусі далекого прямування для всіх у віці від 12 років.В останні кілька тижнів в Греції спостерігається неухильне зростання підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій. За даними Міністерства охорони здоров'я, ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 68%, в той час як звичайні палати COVID-19 заповнені на 45%.У Греції зроблено понад 11 мільйонів уколів вакцини, при цьому 5,6 мільйона осіб зараз повністю вакциновані.

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