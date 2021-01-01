Коли у Луцьку з’явиться новий сквер біля школи №26

Стало відомо, коли завершать реконструкцію скверу поблизу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26».Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.Представник Громадянського Руху «Свідомі»зазначив, що в мерії давно говорять про реконструкції скверу поблизу школи №26.«Це густонаселений район, де немає зеленої зони. Зрозуміло, що така ділянка для відпочинку лучан там необхідна», - сказав він і поцікавився, коли реалізують проєкт.Як інформували раніше,збереження сформованих зв’язків на території, забезпечення безпечних зон переходів через дороги та формування нових місць для відпочинку. Функціонально територію скверу розділять на транзитні шляхи та місця тихого і вуличного відпочинку для всіх вікових груп.«Учора розпочали роботи, плануємо до кінця вересня їх завершити», - повідомив міський голова