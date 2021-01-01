Коли у Луцьку з’явиться новий сквер біля школи №26
Сьогодні, 11:28
Стало відомо, коли завершать реконструкцію скверу поблизу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №26».
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Представник Громадянського Руху «Свідомі» Андрій Лучик зазначив, що в мерії давно говорять про реконструкції скверу поблизу школи №26.
«Це густонаселений район, де немає зеленої зони. Зрозуміло, що така ділянка для відпочинку лучан там необхідна», - сказав він і поцікавився, коли реалізують проєкт.
Як інформували раніше, базовою концепцією розвитку передбачено збереження сформованих зв’язків на території, забезпечення безпечних зон переходів через дороги та формування нових місць для відпочинку. Функціонально територію скверу розділять на транзитні шляхи та місця тихого і вуличного відпочинку для всіх вікових груп.
«Учора розпочали роботи, плануємо до кінця вересня їх завершити», - повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Представник Громадянського Руху «Свідомі» Андрій Лучик зазначив, що в мерії давно говорять про реконструкції скверу поблизу школи №26.
«Це густонаселений район, де немає зеленої зони. Зрозуміло, що така ділянка для відпочинку лучан там необхідна», - сказав він і поцікавився, коли реалізують проєкт.
Як інформували раніше, базовою концепцією розвитку передбачено збереження сформованих зв’язків на території, забезпечення безпечних зон переходів через дороги та формування нових місць для відпочинку. Функціонально територію скверу розділять на транзитні шляхи та місця тихого і вуличного відпочинку для всіх вікових груп.
«Учора розпочали роботи, плануємо до кінця вересня їх завершити», - повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає
Сьогодні, 11:41
Коли у Луцьку з’явиться новий сквер біля школи №26
Сьогодні, 11:28
ДТП з Range Rover на Волині: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 11:17
Повідомили, як у Луцьку борються із торгівлею сурогатом
Сьогодні, 11:11