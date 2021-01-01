Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Сьогодні, 18:20
Кабінет міністрів України визначив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А».
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Кабмін погодив призначення Ярмольського Андрія Ігоровича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.
Раніше він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.
Нагадаємо, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Кабмін погодив призначення Ярмольського Андрія Ігоровича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.
Раніше він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.
Нагадаємо, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Сьогодні, 18:20
На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень
Сьогодні, 18:17
Родичі не підозрювали про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку
Сьогодні, 16:37