Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка





Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.



Кабмін погодив призначення Ярмольського Андрія Ігоровича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.



Раніше він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.



Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.

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