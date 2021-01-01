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Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка

Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Кабінет міністрів України визначив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А».

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін погодив призначення Ярмольського Андрія Ігоровича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

Раніше він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.

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Теги: Погуляйко, Андрій Ярмольський
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