Родичі знову розшукують волинянина з психічним захворюванням

Юрій Назарчук, житель села Великий Омеляник Луцького району, пішов з дому і не повернувся. Рідні шукають його і повідомляють, що чоловік інвалід з дитинства, має психічне захворювання.

Про це пише



Зниклий був одягнений у чорну кофту, сині спортивні штани «Адідас» з білими вставками, білі кеди з зеленими вставками. Особливі прикмети: на даний час не має декілька передніх зубів.



Також родичі зазначають, що «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем. Може пересуватися автостопом.



Велике прохання до всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами: 0674221675, 0679295903, 0681955099.



Нагадаємо, що Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів



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