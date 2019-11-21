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Родичі знову розшукують волинянина з психічним захворюванням

Родичі знову розшукують волинянина з психічним захворюванням
Сьогодні, 26 серпня, 40-річний Юрій Назарчук, житель села Великий Омеляник Луцького району, пішов з дому і не повернувся. Рідні шукають його і повідомляють, що чоловік інвалід з дитинства, має психічне захворювання.
Про це пише Матвій Громик у Фейсбуці.

Зниклий був одягнений у чорну кофту, сині спортивні штани «Адідас» з білими вставками, білі кеди з зеленими вставками. Особливі прикмети: на даний час не має декілька передніх зубів.

Також родичі зазначають, що «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем. Може пересуватися автостопом.

Велике прохання до всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами: 0674221675, 0679295903, 0681955099.

Нагадаємо, що Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.

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Теги: Юрій Назарчук, розшук
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