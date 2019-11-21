Родичі знову розшукують волинянина з психічним захворюванням
Сьогодні, 22:07
Сьогодні, 26 серпня, 40-річний Юрій Назарчук, житель села Великий Омеляник Луцького району, пішов з дому і не повернувся. Рідні шукають його і повідомляють, що чоловік інвалід з дитинства, має психічне захворювання.
Про це пише Матвій Громик у Фейсбуці.
Зниклий був одягнений у чорну кофту, сині спортивні штани «Адідас» з білими вставками, білі кеди з зеленими вставками. Особливі прикмети: на даний час не має декілька передніх зубів.
Також родичі зазначають, що «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем. Може пересуватися автостопом.
Велике прохання до всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами: 0674221675, 0679295903, 0681955099.
Нагадаємо, що Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Матвій Громик у Фейсбуці.
Зниклий був одягнений у чорну кофту, сині спортивні штани «Адідас» з білими вставками, білі кеди з зеленими вставками. Особливі прикмети: на даний час не має декілька передніх зубів.
Також родичі зазначають, що «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем. Може пересуватися автостопом.
Велике прохання до всіх, кому щось відомо про перебування Юрія повідомити за телефонами: 0674221675, 0679295903, 0681955099.
Нагадаємо, що Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Родичі знову розшукують волинянина з психічним захворюванням
Сьогодні, 22:07
Повідомили, коли «найпроблемніший ліцей» Луцької громади перейде з тризмінного навчання у двозмінне.ФОТО
Сьогодні, 21:13
В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо
Сьогодні, 20:16