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Знайшли волинянина з психічним захворюванням, якого розшукували родичі

Знайшли волинянина з психічним захворюванням, якого розшукували родичі
Розшукали 40-річного Юрія Назарчука, жителя села Великий Омеляник Луцького району, що 26 серпня пішов з дому і не повернувся.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Юрія Назарчука.

Нагадаємо, рідні розшукували чоловіка та інформували, що він інвалід з дитинства, має психічне захворювання.

Окрім того, зазначали, що Юрій «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем.

Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.

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Теги: Юрій Назарчук, розшук
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