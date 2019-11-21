Знайшли волинянина з психічним захворюванням, якого розшукували родичі

Юрія Назарчука, жителя села Великий Омеляник Луцького району, що 26 серпня пішов з дому і не повернувся.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Юрія Назарчука.



Нагадаємо, рідні розшукували чоловіка та інформували, що він інвалід з дитинства, має психічне захворювання.



Окрім того, зазначали, що Юрій «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем.



Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукали 40-річного, жителя села Великий Омеляник Луцького району, що 26 серпня пішов з дому і не повернувся.Про цеповідомила сестра Юрія Назарчука.Нагадаємо, рідні розшукували чоловіка та інформували, що він інвалід з дитинства, має психічне захворювання.Окрім того, зазначали, що Юрій «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем.Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва

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