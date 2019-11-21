Знайшли волинянина з психічним захворюванням, якого розшукували родичі
Сьогодні, 09:10
Розшукали 40-річного Юрія Назарчука, жителя села Великий Омеляник Луцького району, що 26 серпня пішов з дому і не повернувся.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Юрія Назарчука.
Нагадаємо, рідні розшукували чоловіка та інформували, що він інвалід з дитинства, має психічне захворювання.
Окрім того, зазначали, що Юрій «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем.
Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра Юрія Назарчука.
Нагадаємо, рідні розшукували чоловіка та інформували, що він інвалід з дитинства, має психічне захворювання.
Окрім того, зазначали, що Юрій «при розмові може не називати свого справжнього імені (зазвичай Ройко Саша, сирота) і домашньої адреси. При спілкуванні легко входить в довіру, просить про допомогу, мотивуючи складним життєвим становищем.
Юрія Назарчука вже розшукували родичі у жовтні 2019 року. Тоді він теж вийшов з дому і не повернувся. І через 20 днів його знайшли у лікарні Києва.
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