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У центрі Луцька завтра, 28 серпня, на кілька годин перекриють рух транспорту

У центрі Луцька завтра, 28 серпня, на кілька годин перекриють рух транспорту
28 серпня у Луцьку відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ!».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Забіг проведуть за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.

Відтак, завтра, 28 серпня, тимчасово зупинять рух транспорту на час проведення забігу - з 9:30 до 11:00.

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Теги: перекриття, центр, забіг
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