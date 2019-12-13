У центрі Луцька завтра, 28 серпня, на кілька годин перекриють рух транспорту
Сьогодні, 10:45
28 серпня у Луцьку відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ!».
Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Забіг проведуть за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.
Відтак, завтра, 28 серпня, тимчасово зупинять рух транспорту на час проведення забігу - з 9:30 до 11:00.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Забіг проведуть за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.
Відтак, завтра, 28 серпня, тимчасово зупинять рух транспорту на час проведення забігу - з 9:30 до 11:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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