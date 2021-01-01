У волинському місті виявили дві автівки з підробленими номерами кузовів
Сьогодні, 17:38
У сервісному центрі МВС №0744, що в Нововолинську, виявили дві автівки з підробленими номерами кузовів.
Про це інформують у пресслужбі Севірсного центру МВС у Волинській області.
Під час першої реєстрації Skoda Fabia, 2003 року та Volkswagen Passat, 2002 року випуску працівники сервісного центру МВС разом із експертною службою МВС, під час перевірки документів і огляду ТЗ виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням, була замінена не в умовах заводу-виробника.
Про факти було повідомили до відділу поліції для подальшої перевірки.
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Про це інформують у пресслужбі Севірсного центру МВС у Волинській області.
Під час першої реєстрації Skoda Fabia, 2003 року та Volkswagen Passat, 2002 року випуску працівники сервісного центру МВС разом із експертною службою МВС, під час перевірки документів і огляду ТЗ виявили, що маркувальна панель з нанесеним на ній маркувальним позначенням, була замінена не в умовах заводу-виробника.
Про факти було повідомили до відділу поліції для подальшої перевірки.
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