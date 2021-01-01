На Волині помер священник, який 30 років служив у храмі

Дмитро Кекляк.



Сумну звістку повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.



"Старший декан протоієрей Іван Бонис, декан округу прот. Василь Мичко та духовенство й вірні Ковельського деканату Православної Церкви України висловлюють щирі співчуття родині та парафіянам Свято-Андріївської парафії, де покійний душпастир протягом 30-ти років вірно прослужив. Нехай Господь упокоїть протоієрея Дмитра в оселях праведних і подарує йому Царство Небесне. Вічна пам'ять дорогому собрату та пастирю!", - висловили співчуття у пресслужбі Волинської єпархії.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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