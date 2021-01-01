На Волині помер священник, який 30 років служив у храмі
Сьогодні, 11:24
Відійшов у вічність настоятель Свято-Андріївського храму м. Ковеля Ковельського деканату протоієрей Дмитро Кекляк.
Сумну звістку повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.
"Старший декан протоієрей Іван Бонис, декан округу прот. Василь Мичко та духовенство й вірні Ковельського деканату Православної Церкви України висловлюють щирі співчуття родині та парафіянам Свято-Андріївської парафії, де покійний душпастир протягом 30-ти років вірно прослужив. Нехай Господь упокоїть протоієрея Дмитра в оселях праведних і подарує йому Царство Небесне. Вічна пам'ять дорогому собрату та пастирю!", - висловили співчуття у пресслужбі Волинської єпархії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
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Сумну звістку повідомили на сторінці Ковельського деканату Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.
"Старший декан протоієрей Іван Бонис, декан округу прот. Василь Мичко та духовенство й вірні Ковельського деканату Православної Церкви України висловлюють щирі співчуття родині та парафіянам Свято-Андріївської парафії, де покійний душпастир протягом 30-ти років вірно прослужив. Нехай Господь упокоїть протоієрея Дмитра в оселях праведних і подарує йому Царство Небесне. Вічна пам'ять дорогому собрату та пастирю!", - висловили співчуття у пресслужбі Волинської єпархії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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