Скільки у Луцьку витратять на святкування Дня міста





Тож у мерії затвердили кошторис видатків на проведення заходів з нагоди свята, йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



До Дня міста мають забезпечити святкове оформлення, благоустрій, належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, в’їзних шляхів у місто, історичних місць, Алеї почесних поховань. Оформлять квітами центральну частину Луцька. Впродовж двох днів працюватимуть у місті фонтани.



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Загалом, відповідно до кошторису, на відзначення Дня міста витратять 180 тисяч гривень. Найбільшу суму - по 49 тисяч - передбачили на харчування делегатів і учасників урочистих заходів та світлотехнічні послуги.



Також виступить на День Луцька український рок-гурт «СКАЙ». Очікувана вартість організації виступу колективу –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші дні осені, 4 та 5 вересня лучани та гості міста відзначатимуть День міста різноманітними заходами. Цьогоріч Луцьку виповнюється 936 років.Тож у мерії затвердили кошторис видатків на проведення заходів з нагоди свята, йдеться у розпорядженні міського головиДо Дня міста мають забезпечити святкове оформлення, благоустрій, належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, в’їзних шляхів у місто, історичних місць, Алеї почесних поховань. Оформлять квітами центральну частину Луцька. Впродовж двох днів працюватимуть у місті фонтани.Загалом, відповідно до кошторису, на відзначення Дня міста витратять 180 тисяч гривень. Найбільшу суму - по 49 тисяч - передбачили на харчування делегатів і учасників урочистих заходів та світлотехнічні послуги.Також виступить на День Луцька український рок-гурт «СКАЙ». Очікувана вартість організації виступу колективу – 150 тисяч гривень

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