Син луцького протоієрея став тисячним малюком, якого виписали з пологового. ФОТО

Валентина Марчука.



Про це він



Син Валентина та Олени Марчук, який народився 27 серпня, став 1000-им малюком, якого виписали з Луцького клінічного пологового будинку у 2021 році. З цієї нагоди у день виписки в медзакладі зібралися найближчі, аби привітати батьків і вручити подарунки.



"Маленьке наше з матінкою Оленою Марчук чудо! Дякую персоналу та особисто Сергію Григоровичу за професіоналізм! Хай Бог Вас і нас не залишає!" - написав Валентин Марчук на своїй сторінці у Facebook.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький клінічний пологовий будинок виписав 1000-го малюка. Ним став новонародженний син луцького протоієреяПро це він повідомив керівник медзакладу Сергій Сябрук у Facebook.Син Валентина та Олени Марчук, який народився 27 серпня, став 1000-им малюком, якого виписали з Луцького клінічного пологового будинку у 2021 році. З цієї нагоди у день виписки в медзакладі зібралися найближчі, аби привітати батьків і вручити подарунки."Маленьке наше з матінкою Оленою Марчук чудо! Дякую персоналу та особисто Сергію Григоровичу за професіоналізм! Хай Бог Вас і нас не залишає!" - написав Валентин Марчук на своїй сторінці у Facebook.

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