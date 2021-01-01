Син луцького протоієрея став тисячним малюком, якого виписали з пологового. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Луцький клінічний пологовий будинок виписав 1000-го малюка. Ним став новонародженний син луцького протоієрея Валентина Марчука.
Про це він повідомив керівник медзакладу Сергій Сябрук у Facebook.
Син Валентина та Олени Марчук, який народився 27 серпня, став 1000-им малюком, якого виписали з Луцького клінічного пологового будинку у 2021 році. З цієї нагоди у день виписки в медзакладі зібралися найближчі, аби привітати батьків і вручити подарунки.
"Маленьке наше з матінкою Оленою Марчук чудо! Дякую персоналу та особисто Сергію Григоровичу за професіоналізм! Хай Бог Вас і нас не залишає!" - написав Валентин Марчук на своїй сторінці у Facebook.
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Про це він повідомив керівник медзакладу Сергій Сябрук у Facebook.
Син Валентина та Олени Марчук, який народився 27 серпня, став 1000-им малюком, якого виписали з Луцького клінічного пологового будинку у 2021 році. З цієї нагоди у день виписки в медзакладі зібралися найближчі, аби привітати батьків і вручити подарунки.
"Маленьке наше з матінкою Оленою Марчук чудо! Дякую персоналу та особисто Сергію Григоровичу за професіоналізм! Хай Бог Вас і нас не залишає!" - написав Валентин Марчук на своїй сторінці у Facebook.
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Коментарі 2
Московський пописько!
Нормальний мужик, дружна сім'я.
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