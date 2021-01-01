Ювілейний фестиваль «Лісова пісня» збере на Волині митців з чотирьох країн.ПРОГРАМА

На Волині 2-5 вересня відбудеться ХХ Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня».Фестиваль відбувається з 2001 року, започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні».Фестивальні дійства відбуватимуться у Луцьку, в урочищі Нечимному, в музеї Лесі Українки у Колодяжному та у Ковелі. Учасниками заходу будуть відомі письменники з різних куточків України, а також із Білорусі, Польщі, Болгарії, волинські літератори.Про програму фестивалю інформує Департамент культури Луцької міської ради.ХХ Міжнародного літературно-мистецького фестивалю«Лісова пісня»15.00 – літературно-музичні зустрічі «Поетичні перехрестя» (салон «Лесина світлиця»)17.00 – перегляд вистави «Лісова пісня» (Волинський академічний обласний театр ляльок)11.00 – урочисте відкриття ХХ Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан м. Луцька).12.00 – виступи учасників Фестивалю на локаціях (локації: факультет філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки; КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської облради; Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки; бібліотека-філіал №10 Луцької ЦБС; бібліотека-філіал №6 Луцької ЦБС; Луцька міська бібліотека для дітей; Волинська обласна бібліотека для дітей; Волинська обласна бібліотека для юнацтва; Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1; гімназія №14 імені Василя Сухомлинського; ГО «Розвиток мікрорайонів міста», Інститут Польщі Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Стравінського, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Волинська обласна профспілкова бібліотека ім. І. Фуріва).15.00 – екскурсія підземеллями Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки16.00 – «Коло Лесі» – спільний творчий вечір учасників Фестивалю (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки)18.00 – перегляд кінофільму Юрія Іллєнка «Лісова пісня. Мавка» (Аматорська кіностудія «Волинь»)8.00 – від’їзд учасників Фестивалю з Луцька на Ковельщину10.00 – екскурсія музеєм «Лісової пісні» в урочищі Нечимному, висадка дубів у заказнику12.00 – екскурсія музеєм Лесі Українки у Колодяжному15.00 – літературні читання «Слово – як криця» (Публічна бібліотека м. Ковеля)10.30 – екскурсія Старим містом Луцька12.00 – екскурсія Волинським краєзнавчим музеєм13.00 – літературні читання «Під Лесиним небом» (Музейний дворик).