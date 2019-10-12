Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 17:50
З 27 по 28 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків і дівчат до 16 років, в якому взяли участь 630 учасників з усіх регіонів України, в тому числі і з Волині.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Протягом двох днів чемпіонату розіграли 16 комплектів нагород у 7 жіночих вагових категоріях і 9 чоловічих. Медалі вибороли представники 15 областей, серед них і спортсменка з Волині Вінничук Карина, яка стала чемпіонкою України у ваговій категорії до +63 кг. Спортсменка - учениця КЗ ДЮСШ№2 Луцької міської ради, тренер Степанюк С.В.
Також гарні результати у боротьбі показала Мартинова Анастасія, посівши 5 місце у ваговій категорії +63 кг, учениця ДЮСШ№2 Луцької міської ради, тренер Степанюк С.В. та Попик Віталій, здобувши 5 місце у ваговій категорії 66 кг, учень СК Континіум, тренер Сікорський О.А., 7 сходинку посіла Рибачук Марія у ваговій категорії 63+, учениця ВОДЮСШ «Колос», тренери Марчук М.Ф. та Плотнікова Г.М.
Зауважимо, що команда Волинської області у складі чотирьох дзюдоїсток ДЮСШ №2 Луцької міської ради - Вінничук Карини, Мартинової Анастасії, Віннічук Юлії та Мельник Альбіни - посіла 3 загальнокомандне місце.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Протягом двох днів чемпіонату розіграли 16 комплектів нагород у 7 жіночих вагових категоріях і 9 чоловічих. Медалі вибороли представники 15 областей, серед них і спортсменка з Волині Вінничук Карина, яка стала чемпіонкою України у ваговій категорії до +63 кг. Спортсменка - учениця КЗ ДЮСШ№2 Луцької міської ради, тренер Степанюк С.В.
Також гарні результати у боротьбі показала Мартинова Анастасія, посівши 5 місце у ваговій категорії +63 кг, учениця ДЮСШ№2 Луцької міської ради, тренер Степанюк С.В. та Попик Віталій, здобувши 5 місце у ваговій категорії 66 кг, учень СК Континіум, тренер Сікорський О.А., 7 сходинку посіла Рибачук Марія у ваговій категорії 63+, учениця ВОДЮСШ «Колос», тренери Марчук М.Ф. та Плотнікова Г.М.
Зауважимо, що команда Волинської області у складі чотирьох дзюдоїсток ДЮСШ №2 Луцької міської ради - Вінничук Карини, Мартинової Анастасії, Віннічук Юлії та Мельник Альбіни - посіла 3 загальнокомандне місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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