У Луцьку на Богдана Хмельницького може з'явитися платна парковка
Сьогодні, 13:47
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 1 планують організувати майданчик для платного паркування автомобілів.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Рішенням Луцької міської ради від 26.11.2014, яким затвердили перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у міста, на КП «АвтоПаркСервіс» поклали обов’язок організувати майданчики для платного паркування транспортних засобів.
Відтак, у Луцьку планують облаштувати ще одну платну парковку - на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Про ціну години паркування наразі невідомо. Однак, нагадаємо, що нещодавно в місті затвердили нові тарифи, відповідно до яких паркування на вул. Карпенка-Карого та вул. Кривий Вал коштує 10 гривень.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Рішенням Луцької міської ради від 26.11.2014, яким затвердили перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у міста, на КП «АвтоПаркСервіс» поклали обов’язок організувати майданчики для платного паркування транспортних засобів.
Відтак, у Луцьку планують облаштувати ще одну платну парковку - на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Про ціну години паркування наразі невідомо. Однак, нагадаємо, що нещодавно в місті затвердили нові тарифи, відповідно до яких паркування на вул. Карпенка-Карого та вул. Кривий Вал коштує 10 гривень.
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Сьогодні, 13:47