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У Луцьку на Богдана Хмельницького може з'явитися платна парковка

У Луцьку на Богдана Хмельницького може з'явитися платна парковка
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 1 планують організувати майданчик для платного паркування автомобілів.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Рішенням Луцької міської ради від 26.11.2014, яким затвердили перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у міста, на КП «АвтоПаркСервіс» поклали обов’язок організувати майданчики для платного паркування транспортних засобів.

Відтак, у Луцьку планують облаштувати ще одну платну парковку - на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Про ціну години паркування наразі невідомо. Однак, нагадаємо, що нещодавно в місті затвердили нові тарифи, відповідно до яких паркування на вул. Карпенка-Карого та вул. Кривий Вал коштує 10 гривень.


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Теги: парковка, Луцьк
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