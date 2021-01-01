У Луцьку на Богдана Хмельницького може з'явитися платна парковка





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Рішенням Луцької міської ради від 26.11.2014, яким затвердили перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у міста, на КП «АвтоПаркСервіс» поклали обов’язок організувати майданчики для платного паркування транспортних засобів.



Відтак, у Луцьку планують облаштувати ще одну платну парковку - на вулиці Богдана Хмельницького, 1. Про ціну години паркування наразі невідомо. Однак, нагадаємо, що нещодавно в місті





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