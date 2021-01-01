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Замість товару – люди: у Польщі 29 українців везли на роботу у вантажному відсіку буса

Замість товару – люди: у Польщі 29 українців везли на роботу у вантажному відсіку буса
Вантажний мікроавтобус, яким везли на роботу аж 29 українців, затримали в місті Гура (Нижньосілезьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, мікроавтобус Iveco зупинили для звичайної перевірки. І вже тоді виявилося, що у вантажному відсіку замість товару знаходилися люди.

Конструкція транспортного засобу не передбачала крісел для пасажирів, відтак люди сиділи на скриньках, а ті, кому не було де сісти, взагалі їхали стоячи. Загалом у вантажному відсіку перебувало 29 осіб.

Водієві буса, 50-річному громадянину України, пред'явили звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які наражають на небезпеку пасажирів. Чоловіка покарали високим штрафом (сума не розголошується), а також позбавили його водійського посвідчення на 3 місяці.

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Теги: Польща, бус, українці, робота
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