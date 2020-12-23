Лучан кличуть на обговорення реконструкції проспекту Волі

У четвер, 2 вересня, відбудеться публічне обговорення реконструкції проспекту Волі.Про це повідомляють на сайті мерії.Участь у заході візьмуть депутати, представники структурних підрозділів Луцької міської ради, розробники проєкту та організації, які здійснюють ремонтні роботи."Запрошуємо до публічної дискусії та обговорення реконструкції проспекту Волі, де кожен зможе почути відповіді від проектантів та замовника проекту на запитання чому немає можливості та необхідності робити проспект автомагістраллю без озеленення, велодоріжок та парковок, які можуть бути наслідки радикального розширення проїжджої частини, скільки дерев та яких порід буде висаджено, якою буде організація дорожнього руху, чому необхідно підсилювати основу та міняти мережі на оновленій частині проспекту та на усі інші запитання, які цікавитимуть присутніх", - написав на своїй сторінці у фейсбуці міський головаПочаток заходу відбудеться о 14 годині у залі засідань департаменту ЦНАП (вул. Лесі Українки, 35).Для участі у заході необхідно попередньо зареєструватися за телефоном: 777 878.