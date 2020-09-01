Який формат обрали школи Луцька для 1 вересня

Школи Луцька по-різному відзначатимуть День знань і старт нового навчального року. Але адміністрації більшості шкіл вирішили відмовитися від традиційних велелюдних лінійок й скоротити кількість учасників таких заходів.Про це директори шкіл розповілиТак, директор Луцького навчально-виховного комплексу №9розповів, що урочистості відбудуться на шкільному стадіоні, якщо цьому сприятиме погода. Участь у них візьмуть лише учні перших та одинадцятих класів.Лінійка відбудеться без участі батьків, їм доведеться зачекати дітей за територією стадіону.Директор школи №10також зауважив, що святкове дійство запланували проводити на вулиці й розпочати о 9 годині ранку. Тож у школі сподіваються, що погода не стане на заваді.Участь у святковій лінійці візьмуть лише учні перших, дев’ятих та одинадцятих класів. Для решти класів відбудуться тематичні перші уроки. Директор додав, що намагатимуться максимально дотримати усіх протиепідемічних вимог.«Ми постараємося зробити все для того, щоб учням було і комфортно, і безпечно», - зауважив керівник навчального закладу.Керівник Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15розповів, що на святкових урочистостях буде присутня половина класів школи. Для решти відбудуться тематичні уроки, присвячені здебільшого 30-літтю незалежності України.Директор школи №1ж розповів, що цьогоріч до навчального закладу набрали 4 класи першачків. Тож на святковій лінійці будуть присутні вони та одинадцятикласники, яких у школі три класи. Урочистості відбудуться на подвір’ї школи з участю батьків школярів. Останні, щоправда, не заходитимуть до приміщення школи.Для решти учнів також влаштують тематичні перші уроки.