Розшукують 7-річного хлопчика з Волині, який не повернувся зі школи. ФОТО

Олександр Кузьміч.



Про це повідомляє видання



7-річний хлопчик не повернувся зі школи 2-го вересня. Як інформують, був одягнутий в синю куртку і темні штани.



Прохання усім, хто знає, де знаходиться зниклий хлопчик, повідомити у поліцію.







Фото - ілюстративне

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