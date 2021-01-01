Розшукують 7-річного хлопчика з Волині, який не повернувся зі школи. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Сьогодні, 2-го вересня, у Володимирі зник семирічний хлопчик Олександр Кузьміч.
Про це повідомляє видання "БУГ".
7-річний хлопчик не повернувся зі школи 2-го вересня. Як інформують, був одягнутий в синю куртку і темні штани.
Прохання усім, хто знає, де знаходиться зниклий хлопчик, повідомити у поліцію.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє видання "БУГ".
7-річний хлопчик не повернувся зі школи 2-го вересня. Як інформують, був одягнутий в синю куртку і темні штани.
Прохання усім, хто знає, де знаходиться зниклий хлопчик, повідомити у поліцію.
Фото - ілюстративне
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