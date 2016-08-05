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Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку

Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку
«МакДональдз» у Луцьку офіційно відкриють 11 вересня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз» в Україні.

Зауважили, що у день відкриття відбудеться брифінг для журналістів, а згодом – відкриття закладу для усіх відвідувачів.

Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку відкриють на території ТРЦ «ПортСіті». Він буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, матиме літню терасу і «МакДрайв» (можливість замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).

2 вересня під час виконкому Луцькради затвердили цілодобовий режим роботи закладу.

Станом на 2 вересня ще тривають роботи з облаштування закладу.

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Теги: «МакДональдз», відкриття
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