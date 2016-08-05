Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку
Сьогодні, 18:20
«МакДональдз» у Луцьку офіційно відкриють 11 вересня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз» в Україні.
Зауважили, що у день відкриття відбудеться брифінг для журналістів, а згодом – відкриття закладу для усіх відвідувачів.
Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку відкриють на території ТРЦ «ПортСіті». Він буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, матиме літню терасу і «МакДрайв» (можливість замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).
2 вересня під час виконкому Луцькради затвердили цілодобовий режим роботи закладу.
Станом на 2 вересня ще тривають роботи з облаштування закладу.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз» в Україні.
Зауважили, що у день відкриття відбудеться брифінг для журналістів, а згодом – відкриття закладу для усіх відвідувачів.
Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку відкриють на території ТРЦ «ПортСіті». Він буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, матиме літню терасу і «МакДрайв» (можливість замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).
2 вересня під час виконкому Луцькради затвердили цілодобовий режим роботи закладу.
Станом на 2 вересня ще тривають роботи з облаштування закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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