Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку

«МакДональдз» у Луцьку офіційно відкриють 11 вересня.Про це у коментаріповідомили у пресофісі компанії «МакДональдз» в Україні.Зауважили, що у день відкриття відбудеться брифінг для журналістів, а згодом – відкриття закладу для усіх відвідувачів.Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку відкриють на території ТРЦ «ПортСіті». Він буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того,(можливість замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).2 вересня під час виконкому ЛуцькрадиСтаном на 2 вересня ще тривають роботи з облаштування закладу.