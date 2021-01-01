Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: з 30 серпня по 3 вересня.ВІДЕО

Міський голова Ковеляпідготував черговий дайджест про події робочого тижня з 30 серпня по 3 вересня.Також принагідно міський голова нагадує, що кожного першого понеділка місяця він проводить, за попереднім записом і поки дозволяє карантинна норма, прийом громадян в приміщенні ЦНАП, що на Драгоманова, 22."І звертаю вашу увагу, що спеціалісти на Драгоманова нададуть вам такі ж послуги, що й на Незалежності, 73. Не стійте в черзі, використовуйте можливості на повну", - зазначає Ігор Чайка.У короткому підсумку йдеться про:- поточні ремонти доріг у Ковелі;- оперативну нараду при міському голові, що відбувається раз на два тижні;- нові газові котли на ПТМ«Ковельтепло»;- скільки дітей з 1 вересня навчається в школах Ковельської громади;- 10-річний ювілей Ковельського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.