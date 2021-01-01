Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: з 30 серпня по 3 вересня.ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
Міський голова Ковеля Ігор Чайка підготував черговий дайджест про події робочого тижня з 30 серпня по 3 вересня.
Також принагідно міський голова нагадує, що кожного першого понеділка місяця він проводить, за попереднім записом і поки дозволяє карантинна норма, прийом громадян в приміщенні ЦНАП, що на Драгоманова, 22.
"І звертаю вашу увагу, що спеціалісти на Драгоманова нададуть вам такі ж послуги, що й на Незалежності, 73. Не стійте в черзі, використовуйте можливості на повну", - зазначає Ігор Чайка.
У короткому підсумку йдеться про:
- поточні ремонти доріг у Ковелі;
- оперативну нараду при міському голові, що відбувається раз на два тижні;
- нові газові котли на ПТМ«Ковельтепло»;
- скільки дітей з 1 вересня навчається в школах Ковельської громади;
- 10-річний ювілей Ковельського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
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Також принагідно міський голова нагадує, що кожного першого понеділка місяця він проводить, за попереднім записом і поки дозволяє карантинна норма, прийом громадян в приміщенні ЦНАП, що на Драгоманова, 22.
"І звертаю вашу увагу, що спеціалісти на Драгоманова нададуть вам такі ж послуги, що й на Незалежності, 73. Не стійте в черзі, використовуйте можливості на повну", - зазначає Ігор Чайка.
У короткому підсумку йдеться про:
- поточні ремонти доріг у Ковелі;
- оперативну нараду при міському голові, що відбувається раз на два тижні;
- нові газові котли на ПТМ«Ковельтепло»;
- скільки дітей з 1 вересня навчається в школах Ковельської громади;
- 10-річний ювілей Ковельського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
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