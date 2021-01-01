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На Волині «заквітчали» зупинку.ФОТО

На Волині «заквітчали» зупинку.ФОТО
У селі Заліси, що на Ратнівщині, учасники місцевого гуртка декоративно-ужиткового мистецтва розмалювали зупинку квітами.

Про це написала на фейсбук-сторінці гуртка «Декоративно - ужиткове мистецтво» Марія Бебес.

«Хочу подякувати учасникам гуртка за допомогу в оздобленні автобусної зупинки, це: Марії Денисюк, сестрам Анні та Анастасії Свіржевським, Дарії Мельничук . Особливо приємно, що відгукнулися допомогти в оздобленні зупинки колишні учасники гуртка. Сподіваюся, що творча діяльність об' єднає нас та даруватиме радість», - йдеться у дописі.

На Волині «заквітчали» зупинку.ФОТО
На Волині «заквітчали» зупинку.ФОТО
На Волині «заквітчали» зупинку.ФОТО

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Теги: зупинка, розмалювали, Заліси
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