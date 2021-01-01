Незвично, містично і романтично: як у луцькому парку танцювала прима-балерина.ФОТО
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Перший святковий день в рамках відзначення Дня міста у Луцьку завершився мистецьким проєктом «INВЕРСІЯ. Пісня лісу». У дев’яти локаціях парку відбувалися мистецькі перформенси та імпровізації за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня».
У виконанні ансамблю «Волиняночка» відбулося хореографічне дійство «Чи це було усе насправді...», театр-студія «Коло Лесі» показала містичні перформенси «Пісня боротьби» та «Пісня вітру», «Голос вітру» у виконані хореографічної майстерні «Диво-D’ance-Group-Profi».
А кульмінацією дійства був виступ зірок балету: Народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
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У виконанні ансамблю «Волиняночка» відбулося хореографічне дійство «Чи це було усе насправді...», театр-студія «Коло Лесі» показала містичні перформенси «Пісня боротьби» та «Пісня вітру», «Голос вітру» у виконані хореографічної майстерні «Диво-D’ance-Group-Profi».
А кульмінацією дійства був виступ зірок балету: Народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
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