Незвично, містично і романтично: як у луцькому парку танцювала прима-балерина.ФОТО





У виконанні ансамблю «Волиняночка» відбулося хореографічне дійство «Чи це було усе насправді...», театр-студія «Коло Лесі» показала містичні перформенси «Пісня боротьби» та «Пісня вітру», «Голос вітру» у виконані хореографічної майстерні «Диво-D’ance-Group-Profi».



А кульмінацією дійства був виступ зірок балету: Народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший святковий день в рамках відзначення Дня міста у Луцьку завершився мистецьким проєктом «INВЕРСІЯ. Пісня лісу». У дев’яти локаціях парку відбувалися мистецькі перформенси та імпровізації за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня».У виконанні ансамблю «Волиняночка» відбулося хореографічне дійство «Чи це було усе насправді...», театр-студія «Коло Лесі» показала містичні перформенси «Пісня боротьби» та «Пісня вітру», «Голос вітру» у виконані хореографічної майстерні «Диво-D’ance-Group-Profi».А кульмінацією дійства був виступ зірок балету: Народної артистки України, прими-балерини Національної опери Українита прем’єра Національної оперита українського композитора, піаніста-віртуоза

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