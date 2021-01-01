Відновлення костелу Святого Миколая: за один день зібрали 18 мільйонів гривень





Про це повідомив у Фейсбуці Владислав Чечоткін, засновник компанії Rozetka, яка, серед інших, виділила на ремонт 1 млн грн.



«18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая. Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси», - написав він.



Зокрема, кошти на відновлені роботи також виділили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital, ENSO і інші.



Бізнесмен висловив упевненість, що «цей список упродовж наступних днів поповниться новими брендами та іменами».



Він також додав, що ще десятки середніх і малих бізнесів, а також чимало пересічних громадян зробили пожертви на відновлення костелу.



«Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства», - додав підприємець.



Як повідомлялося,



За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною загоряння було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 18 мільйонів гривень.Про це повідомив у Фейсбуці, засновник компанії Rozetka, яка, серед інших, виділила на ремонт 1 млн грн.«18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая. Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси», - написав він.Зокрема, кошти на відновлені роботи також виділили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital, ENSO і інші.Бізнесмен висловив упевненість, що «цей список упродовж наступних днів поповниться новими брендами та іменами».Він також додав, що ще десятки середніх і малих бізнесів, а також чимало пересічних громадян зробили пожертви на відновлення костелу.«Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства», - додав підприємець.Як повідомлялося, пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23 год. 26 хв. вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м. Жертв і постраждалих немає.За інформацією міністра внутрішніх справпопередньою причиною загоряння було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.

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