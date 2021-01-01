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У Луцьку оголосили війну стихійній торгівлі на автовокзалі

У Луцьку оголосили війну стихійній торгівлі на автовокзалі
У Луцьку візьмуться за стихійну торгівлю, що здійснюють на території автовокзалу.

Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, стихійна торгівля на автовокзалі набула «нездорових масштабів». Люди, які приїжджають туди торгувати, роблять це просто з проїзджої частини, де курсують автобуси.

«Прошу муніципальну варту і патрульну поліцію долучитися до патрулювання, поки не сталося якоїсь трагедії. Поруч є ринок «Пасаж», Варшавський ринок, тому існує можливість заплатити невеликі кошти, взяти в оренду місце на день і торгували з лотка, ятки чи іншого засобу. Люди, які приїздять в наше місто з інших міст, областей, районів не мають бачити такий непорядок», - каже мер.

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Теги: торгівля, автовокзал, Луцьк, Ігор Поліщук
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Коментарі 1
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Чекаю, коли оголосять РЕАЛЬНУ війну бідності і безробіттю...
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