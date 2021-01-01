Розшукують жінку з Волині, що поїхала на заробітки в Польщу і зникла

Гергешу Зоряну Олександрівну, 23.04.1973 р.н, жительку с. Перевали Ковельського району.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



26 січня цього року 48-річна волинянка поїхала на роботу в республіку Польща та зникла. 4 серпня її бачили останній раз в районі Прага-Полуднє, м. Варшава, що у Польщі.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування жінки, повідомити за телефонами:03352-53284, 0634357494 або "102".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують, 23.04.1973 р.н, жительку с. Перевали Ковельського району.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.26 січня цього року 48-річна волинянка поїхала на роботу в республіку Польща та зникла. 4 серпня її бачили останній раз в районі Прага-Полуднє, м. Варшава, що у Польщі.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування жінки, повідомити за телефонами:03352-53284, 0634357494 або "102".

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