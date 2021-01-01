Правила для електросамокатів у Луцьку: що каже влада, поліція та власник сервісу. ВІДЕО

У Єдиній системі місцевих петицій лучанин Андрій Вілюк зареєстрував звернення з проханням встановити правила їзди на електросамокатах, зокрема заборонити їх рух на проїжджій частині та обмежити швидкість.Яка реакція лучан, представників місцевої влади, патрульних та власників прокату, розповідає Суспільне.Зі слів заступниці директора департаменту економічної політикипослуга прокату електросамокатів діє у Луцьку понад місяць і коли з підприємцем укладали договір, узгодили схему руху і правила використання електросамокатів.Правила користування електросамокатом прописані у телефонному додатку. Є вікові обмеження: їздити можна з 14 років.Про петицію, яку зареєстрував Андрій Вілюк щодо встановлення правил їзди на електросамокаті посадовиця знає. Каже: якщо вона набере необхідних 300 голосів, місцева влада її розгляне. Але додає: заборонити електросамокатам рухатися по тротуарах міськрада не може."Користувач електросамокату – це повинна бути людина, яка має банківську карту. Стоїть обмеження швидкості і це запроваджено з ініціативи нашої до 20 км\год. Більшу швидкість самокат не може розвинути", – каже заступниця директора департаменту економічної політики.Речник патрульної поліції Волинірозповів, що наразі немає належного правового регулювання використання електросамокатів. Каже, звернення від людей щодо наїздів електросамокатів на тротуарах були, точної кількості не назвав."Їх кваліфікувати відповідно до кодексу про адміністративно-правові правопорушення дуже важко, бо немає нормативно-правових актів, які регулюють дорожній рух", – розповів речник.Зі слів Богдана Павловича, патрульні часто виявляють електросамокати, які порушують ПДР. В такому разі інспектори можуть лише радити кермувальникам дотримуватися правил безпеки. Статистики скарг на користувачів електросамокатів в управлінні патрульної поліції не ведуть.Нині у Луцьку є 30 електросамокатів, що належать підприємцю. Він розповів, що не знав про петицію, у якій ініціюють заборонити їзду електросамокатом дорогою і обмеження швидкість на тротуарах до 5 кілометрів з годину, а велодоріжками до 20 кілометрів за годину.Зі слів Сергія Совика, технічно внести обмеження у роботу самокатів дуже важко. Луцьк – друге місто в Україні, де підприємець Сергій Совик запустив прокат електросмоків. Перше було Київ. З його слів, нині він вивчає попит лучан на послугу.