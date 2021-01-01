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Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО

Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО
Водієм таксі служби Opti на Lanos збив мотоцикліста. Аварія сталася сьогодні, 7 вересня, в обідню пору.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася біля ЦУМа. На місці працює екіпаж патрульної поліції і карета швидкої допомоги.

Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні. У патрульній поліції Волинської області інцидент наразі не коментують.
Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО
Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: аварія, таксі, ЦУМ, Луцьк
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