Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Водієм таксі служби Opti на Lanos збив мотоцикліста. Аварія сталася сьогодні, 7 вересня, в обідню пору.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася біля ЦУМа. На місці працює екіпаж патрульної поліції і карета швидкої допомоги.
Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні. У патрульній поліції Волинської області інцидент наразі не коментують.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася біля ЦУМа. На місці працює екіпаж патрульної поліції і карета швидкої допомоги.
Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні. У патрульній поліції Волинської області інцидент наразі не коментують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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