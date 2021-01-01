Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася біля ЦУМа. На місці працює екіпаж патрульної поліції і карета швидкої допомоги.



Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні. У патрульній поліції Волинської області інцидент наразі не коментують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водієм таксі служби Opti на Lanos збив мотоцикліста. Аварія сталася сьогодні, 7 вересня, в обідню пору.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася біля ЦУМа. На місці працює екіпаж патрульної поліції і карета швидкої допомоги.Постраждалого мотоцикліста госпіталізували до лікарні. У патрульній поліції Волинської області інцидент наразі не коментують.

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