Феномен місцевих команд: як «СВІДОМІ» ламають стереотипи про політику у Луцьку





Через телебачення та соціальні мережі вони нагнітають градус напруги і утримують своїх виборців у режимі постійного очікування чергових позачергових виборів. Мовляв, це можливості нового «перезавантаження» для вирішення всього й одразу.



Недооцінений рівень політики: чому Луцькрада цікавіша, ніж парламент та Уряд



Зовнішня політика, за яку, переважно, відповідає президент, та внутрішня політика, що у компетенції Уряду та парламенту, безумовно, цікавить багатьох наших співгромадян. Реалії змушують орієнтуватися у політичних процесах, немов риба у воді. І сьогодні, незважаючи на міжвиборчий період та й загалом сезон відпусток, в українському політикумі, як і на курортних пляжах, досить гаряче. Приймаються історичні кадрові рішення, закладаються підвалини подальшого курсу розвитку України. Київ опиняється в епіцентрі все нових і нових скандалів.



Увага багатьох центральних та й регіональних ЗМІ прикута саме до загальнонаціональних політичних процесів. Однак, давно прописана істина, що своя сорочка ближча до тіла. Кожного з нас значно більше цікавить стан справ у рідній області, місті та мікрорайоні. Тож не менш важливі рішення часто ухвалюються не в Києві на Банковій чи на Грушевського, а значно ближче. На якому транспорті і по яким дорогам їздимо, чи освітлені двори, у які повертаємось після роботи, в яких умовах навчаються діти, чи вчасно вивозять сміття та вмикають опалення взимку, наскільки загалом комфортно нам тут і зараз. Це далеко не повний перелік питань, які відносяться саме до компетенції органів місцевого самоврядування. Якість життя пересічного громадянина значно більше може залежати від ефективності роботи місцевої ради, аніж від рішень та дій президента, Кабінету міністрів чи Верховної Ради, до яких, традиційно, прикута значно більша увага.



Саме тому місцева політика на сьогодні лишається істотно недооціненим середовищем з точки зору політичної аналітики. Особливо значення місцевих рад зросли після реформи децентралізації. Адже саме місцеві голови громад та депутати вирішують настільки широкий спектр життєво-важливих питань, який важко осягнути. Від встановлення дитячого майданчика до залучення іноземного інвестора, готового збудувати завод на тисячі робочих місць. Компетенція органів місцевого самоврядування достатньо широка, а відтак вимагає й виключної компетентності головних дійових осіб – посадовців і, особливо, депутатів. Оскільки місцеві ради вирішують достатньо практичні завдання – зловживати популізмом, як то часто роблять політики державного рівня, на місцевому рівні значно складніше. Тут в очі виборцям доведеться дивитися практично щодня, тож слова, кинуті на вітер, можуть дуже швидко вилізти боком.



Від громадської ініціативи до місцевої партії: успішний приклад розвитку команди «знизу»



Політика і політики на місцевому рівні значно відрізняються від того, що українці звикли бачити на рівні всеукраїнському. Тим вона цікава і, без перебільшення, унікальна. Унікальна тим, що на місцевому рівні недостатньо розкрученого бренду партії та впізнаваного всеукраїнського лідера, аби гарантувати успіх на виборах та зайти у раду. Потрібна, в першу чергу, дієва команда професіоналів. Тому на місцевих виборах по Україні ми часто можемо спостерігати певний феномен – коли надзвичайно високі рейтинги здобувають партії місцевого рівня, які абсолютно не представлені в інших регіонах країни. Немає іншого пояснення цьому феномену окрім одного – ефективна команда, яку знають і поважають у місті.

Андрій Покровський – засновник Громадянського руху «СВІДОМІ»

У Луцьку яскравим прикладом, який досить потужно «вистрілив» на місцевих виборах у минулому році, може бути «Громадянський рух «СВІДОМІ». Ця команда відома у місті вже понад чотири роки. Нещодавно, 29 серпня, «СВІДОМІ» відзначали свій день народження. А почалося все з того, що лучанин, успішний бізнесмен та політик Андрій Покровський, який вперше обрався депутатом Луцької міської ради у 2015, вирішив не зупинятися на досягненому. Реалізація таких важливих для жителів міста інфраструкрних проєктів, як РЦ «Промінь» та рекреаційна зона «City Park» спонукала до об'єднання однодумців, які бажають Луцьку подальшого розвитку і процвітання. Майданчиком для об'єднання ідей та ініціатив й став «Громадянський рух «СВІДОМІ», якого Андрій Покровський заснував у 2017 році.



Особливо цікавий Рух тим, що за декілька років зумів перерости із громадської ініціативи у повноцінну політичну партію, яка змусила із собою рахуватися. У 2020 році за результатами місцевих виборів «СВІДОМІ» змогли зайти у Луцьку районну та Луцьку міську ради та утворити власні фракції. Депутатами стали як досвідчені політики, які вже звикли до цієї ролі, так і новачки у цій справі, які отримали свої мандати вперше.



Зокрема, до Луцької районної ради пройшло п’ять депутатів від цієї політичної команди: Олександр Бондар, Оксана Урбан, Юрій Циганюк, Євгеній Мікоян та Христина Назар. Однак, центром прийняття важливих для міста рішень без сумніву є Луцька міська рада. Тут місцева команда Андрія Покровського продемонструвала значно вищі результати, здобувши голоси 5 405 лучан – 9,78%. Така підтримка дозволила обійти місцеві осередки всеукраїнських політичних гігантів. Наприклад, президентську партію «Слуга народу» та давно всім відому «Батьківщину». Тож «Громадянський рух «СВІДОМІ» у міській раді представляє шість депутатів: Андрій Маруняк, Андрій Лучик, Алла Надточій, Валентин Хаймик, Михайло Наход та Тарас Шкітер, який очолює фракцію.

Тарас Шкітер – лідер фракції "Громадянського руху "СВІДОМІ", округ №3

Громадянський рух «СВІДОМІ» – це місцева команда. І, вочевидь, на цьому акцентують увагу неспроста. Адже унікальністю місцевих політичних команд є відсутність партійного «боса» у Києві. Команда «СВІДОМИХ», починаючи від засновника, закінчуючи активістами, – це лучани, метою яких є жити у якісному, комфортному, сучасному європейському місті. Власне, на цих цінностях і принципах ґрунтувався Громадянський рух, який згодом переріс у партію, аби бути ще ефективнішим і мати прямий вплив на прийняття важливих для обласного центру Волині рішень.



Звісно, не везіння стоїть за досить високими результатами на місцевих виборах у минулому році. Їм сприяли стратегічне планування, об’єднання інтелектуальних потенціалів кожного члена команди, грамотний розподіл ролей, ефективний обмін досвідом і, головне, системна наполеглива праця. Двері офісу «Громадянського руху «СВІДОМІ» завжди відкриті для кожного, так само члени команди відриті для нових ідей та ініціатив. В офісі готові вислухати проблеми, з якими приходять люди, спільно напрацювати варіанти їх вирішення, які потім втілюються у проєкти рішень Луцької міської ради. У «СВІДОМИХ» навіть надають безоплатні юридичні консультації для тих категорій громадян, які неспроможні оплатити послуги адвокатів.



Безумовно, тісна взаємодія з виборцями, постійна фізична присутність у віддалених від центру районах міста та навіть навколишніх селах – чи не найбільша запорука високих рейтингів довіри. Тож системна взаємодія з жителями та постійне звітування про хід справ у питаннях, які «СВІДОМІ» взяли на свій контроль, конвертується у довіру, якою похизуватися може далеко не будь-яка політична команда.



Часто такий стрімкий «розгін» можна спостерігати у одноразових партійних проєктах, які заводять своїх людей у ради різних рівнів і після цього зникають, розчиняються безслідно. А заведені таким чином депутати починають проявляти себе у принципових голосуваннях далеко не найкращим чином. Іноді вони навіть голосують прямо протилежно своїм власним передвиборчим обіцянкам. Історія «СВІДОМИХ» розвивається зворотнім чином, адже після потрапляння у Луцьку міську раду активність Руху навпаки значно зросла. Не минуло ще й року від початку каденції, а депутатам міськради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» вже є про що звітувати своїм виборцям. Йшли у раду, розповідають депутати у своїй приймальні, саме заради того, аби втілити ті ідеї та концепції, які виношували і презентували лучанам задовго до виборів.



Системність роботи, характерна для «Громадянського руху «СВІДОМІ», збереглася й в однойменній депутатській фракції. Адже за кожним депутатом закріплений відповідний напрямок роботи і кожен входить у відповідну депутатську комісію, компетенція якої максимально наближена до цього напрямку. Так, наприклад, Тарас Шкітер відповідає за бюджет, фінанси та інвестиції, Алла Надточій – за освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та ЖКГ, Михайло Наход – за стратегічне планування, громадський транспорт, екологію, переробку сміття та роботу комунальних підприємств. Напрямок генерального планування, архітектури та будівництва закріплений за Андрієм Маруняком, земельні відносини та ЖКГ – зона відповідальності Валентина Хаймика, а Андрій Лучик компетентний у питаннях інформаційної політики та міжнародного співробітництва.

Андрій Лучик – депутат фракції "Громадянського руху "СВІДОМІ", округ №5

«Свідомі» – дієвий майданчик комунікації між громадою та владою міста



Пересічні громадяни, які слідкують за життям та проблемами Луцької громади, звикли бачити роботу депутатів під час сесій, хтось також знає, що депутати працюють ще й в комісіях. Однак, мало хто знає, які колосальні об’єми роботи проробляють обранці громади непублічно. Це й дослідження проблеми, й вивчення аналогічного досвіду, й напрацювання шляхів вирішення. За цим стоїть рутинна праця з документами та величезними об’ємами інформації.



По-суті, «СВІДОМІ» стали своєрідним «провідником», комунікатором між громадою та міською владою. Проаналізувавши депутатські запити та звернення фракції, можна дійти висновку, що більшість із них – реакція на звернення громадян. І ці звернення стосуються широкого спектру проблем, власне, практично всього, за що у Луцьку відповідає міська рада. Це, зокрема, питання безпеки руху та ремонту доріг, встановлення дитячих майданчиків та ремонту прибудинкових територій, питання екології, благоустрою, ЖКГ, освіти та молодіжної політики тощо.



Безпека руху – один з пріоритетів

До прикладу, особливу увагу виборці звертають на безпеку дорожнього руху, адже досить часто в Луцьку стаються трагедії на дорозі. Особливо боляче, коли на неврегульованих пішохідних переходах гинуть діти. Реконструкція проспекту Волі створює чимале транспортне навантаження на прилеглі вулиці, а відтак підвищує аварійність. Зокрема, громадяни звернулися до «СВІДОМИХ» аби посприяти встановленню відповідних дорожніх знаків та нанести розмітки на вулицях Ніла Хасевича та Клима Савура. Депутатка Алла Надточій також звернула увагу, що якісна розмітка необхідна на ділянках з інтенсивним рухом, зокрема, на проспектах Соборності, Відродження, на кільці біля «Променя» тощо. З відповідей на депутатські запити вдалося дізнатися, що відсутність належної розмітки у місті – вина підрядника, який не зміг виконати договір через ріст цін на матеріали. Тож у липні міська рада оголосила новий тендер, відтак, найближчим часом на вулиці Луцька нанесуть нові розмітки, що дещо убезпечить дорожній рух.



Відсутність розмітки – потенційна небезпека для учасників руху, однак, куди небезпечніше – некоректна робота світлофора. Та не де-небуть, а в самісінькому центрі міста – на проспекті Волі навпроти ЦУМ-у. Зелений сигнал світлофору для машин вмикався в туж мить, коли вимикався для пішоходів, тобто, був відсутній проміжок часу, коли для всіх учасників дорожнього руху горить заборонений сигнал. Відтак часто пішоходи не встигали переходити дорогу, а водії вже починали рух. На небезпечну ситуацію звернув увагу депутат Андрій Лучик, і в результаті його звернення роботу світлофору відкорегували. До слова, Тарас Шкітер входить у робочу групу з питань покращення організації дорожнього руху і часто озвучує питання, які турбують лучан саме з цієї проблематики. А завдяки коштам, виділеним із депутатського фонду Михайла Находа, на вулиці Львівській у Луцьку нещодавно встановили «лежачі поліцейські», про що просили місцеві мешканці.



Виборці ж переймаються не тільки за безпеку руху, а й за репутацію міста, адже звернули увагу депутата Андрія Лучика на пішохідний міст біля залізничного вокзалу, який перебуває в ненайкращому стані. А він – один із перших об’єктів дорожньої інфраструктури, який потрапляє на очі гостям міста, що прибувають на залізничний та автовокзал. І, як вірно зазначають виборці у своєму зверненні, формує перше враження гостей про наше місто. Тож депутат ініціював ремонт мосту, для цього департамент ЖКГ вже замовив проєктно-кошторисну документацію.



Європейське місто – це, в першу чергу, чисте і безпечне місто

Андрій Маруняк – депутат фракції "Громадянського руху "СВІДОМІ", округ №1

Питання екології, на жаль, також залишають бажати кращого і активні лучани не сидять, склавши руки, а шукають шляхів їх вирішення. Однодумців і в цих питаннях жителі міста знаходять в офісі «Громадянського руху «СВІДОМІ». Зокрема, у травні до Тараса Шкітера звернулися місцеві мешканці із чудовою екологічною ініціативою – розчистити частину русла річки Сапалаївка під мостом біля «Дитячої залізниці». Адже там накопичилося сміття, що призводило до підтоплення території та викликало неприємний запах. Після депутатського звернення річку під мостом розчистили.



Загалом проблема стихійних сміттєзвалищ досить актуальна у Луцькій міській територіальній громаді. В команді «СВІДОМИХ» з цією проблемою бореться Михайло Наход. Зокрема, у межах Луцька це актуально у приватних секторах, і особливо прикро бачити гори сміття на фоні Замку Любарта, який має стати туристичною родзинкою міста. Пропозиції Михайла Находа зводяться до облаштування майданчиків для збору сміття, збільшення кількості контейнерів, підбору транспорту, який за своїми габаритами може працювати у вузьких вулицях приватного сектору, та постійного моніторингу порушень. Однак, у міській раді вважають, що основною проблемою виникнення таких сміттєзвалищ є безвідповідальне ставлення окремих жителів.



Та саме сміття – це лише неприємність у порівнянні із захаращеними територіями, які з часом перетворюються у «кубла» любителів оковитої та наркотичних речовин. Зокрема, на порушення громадського спокою Тарасу Шкітеру скаржилися мешканці вулиці Тараса Бульби-Боровця у Луцьку, де подібне захаращене місце облюбували асоціальні елементи. В результаті звернення депутата, Луцька міська рада зобов’язала власника земельної ділянки привести територію у належний стан та обмежити до неї доступ сторонніх осіб.



Співпраця з ОСББ, закладами освіти та молоддю – напрямки, максимально наближені до людей

Алла Надточій – депутат фракції "Громадянського руху "СВІДОМІ", округ №6

Окремий величезний напрямок роботи, який регулярно проводить «Громадянський рух «СВІДОМІ» – це консультування голів ОСББ з приводу енергоефективності, тепломодернізації, встановлення ІТП тощо. Це чи не найбільш важлива тема для лучан, які проживають у багатоквартирних будинках. Адже від енергоефективності будинку залежить рівень затрат на енергоносії, а це вже – питання особистого бюджету кожного. Розуміючи важливість теми, «Громадянський рух «СВІДОМІ» одним із перших у Луцьку налагодив інформаційну співпрацю з головами ОСББ. Сьогодні за цей напрямок діяльності відповідає депутатка Алла Надточій.



Чимало звернень до «СВІДОМИХ» надходить від батьків учнів і вихованців навчальних закладів. Переважно, вони стосувалися допомоги у виділенні коштів для проведення ремонтів та покращення матеріально-технічної бази. Однак у березні до Алли Надточій звернулися представники Луцького центру професійно-технічної освіти. Адже їхній заклад взагалі міг отримати заборону на діяльність через відсутність протипожежної сигналізації. У закладі навчається 400 дітей, для облаштування сигналізації у двох корпусах необхідно було 340 тисяч гривень. В результаті депутатського звернення, міська рада виділила на ці потреби 300 тисяч гривень.



У червні до Тараса Шкітера звернулася дирекція Луцького НВК №7. Освітяни звернули увагу на аварійність фасаду їхнього навчального закладу, ще радянська плитка з якого падала мало не на голови. До слова, цьогоріч заклад освіти відзначає своє 75-річчя. Тож депутат скерував відповідне звернення до Луцької міської ради.



Виступали «СВІДОМІ» в ролі медіаторів між Луцькою міською радою та підприємцями у питанні демонтажу павільйонів на Центральному ринку. У своєму зверненні до Луцької міської ради від 1 березня фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ» закликала владу налагодити діалог з підприємцями ринку та в цивілізований спосіб вирішити непросту ситуацію.



Розвиток громадського транспорту і Концепція розвитку велосипедної інфраструктури – стратегічні проєкти «СВІДОМИХ»

Михайло Наход – депутат фракції "Громадянського руху "СВІДОМІ", округ №2

Фундаментальну роботу проробила команда «СВІДОМИХ» у сфері розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури у Луцьку, включаючи велосипедну інфраструктуру. Так спільними зусиллями вдалося напрацювати пропозиції щодо Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року. «СВІДОМІ» пропонують включити у Стратегію декілька важливих пунктів:



передбачити будівництво дворівневої дорожньої розв’язки від вулиці Яровиця через вулицю Набережну з новим мостом через річку Стир та подальшим виходом через вулицю Левадну на Ковельську;

розширити вулицю Глушець та з’єднати її з проспектом Волі двостороннім сполученням вулицями Паркова та проїздом Тещин Язик;

передбачити на проспекті Волі відокремлені смуги руху для велосипедів та електромобілів;

передбачити території для спорудження багаторівневих платних паркінгів;

прокласти якісне асфальтне покриття до населених пунктів, які приєдналися до Луцької ОТГ та ряд інших.

Окремим досягненням і справжньою перемогою для велосипедистів Луцька можна вважати концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста, над якою довго і ретельно працювала команда «СВІДОМИХ» і яку підтримала Луцька міська рада.



Ідеї, які об’єднують: фан-зона у Луцьку та інші ініціативи «СВІДОМИХ»



У червні та липні, коли вся країна вболівала за Національну Збірну України, яка змогла вийти із групи на ЄВРО-2020, лідер фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер виступив з ініціативою, яку активно підтримали лучани. Тоді у центрі Луцька встановити фан-зону для перегляду вирішальних матчів «жовто-синіх». В результаті реалізації ідеї декілька сотень лучан об’єдналися перед гігантським екраном, аби разом вболівати за Національну Збірну у матчах плей-оф. Коли ідеї та ініціативи знаходять таку масову підтримку жителів, це завжди мотивує депутатів генерувати нові ідеї.



До речі, щодо ідей, то серед них була й пропозиція об’єднати депутатські фонди депутатів Громадянського руху «СВІДОМІ», а це 600 тисяч гривень, та скерувати їх на підтримку одного вагомого проєкту, який запропонують самі лучани. Однак, як розповіла Алла Надточій, більшість пропозицій стосувалася встановлення дитячих майданчиків.



«Якщо люди так часто звертаються з пропозиціями встановити дитячі майданчики, значить це справді проблема, яка їм болить. Адже є двори, де діти дійсно не мають ігрового простору», – зазначила Алла Надточій.



Саме тому від ідеї єдиного масштабного проєкту відмовилися та скерували депутатські фонди на потреби, на яких у своїх зверненнях наголошували лучани. Левова частка цих прохань – це дійсно дитячі майданчики та ігрові комплекси, які за рахунок коштів депутатського фонду встановили у ряді дворів Луцька, загалом на понад 246 тисяч гривень.



На друге місце вийшли запити від населення щодо розвитку спортивної інфраструктури. Так майже 114 тисяч гривень з депутатського фонду скерували на спортивні майданчики, тенісний стіл, футзальні м’ячі тощо. Ще 93 тисячі гривень депутати розподілили на ремонти та необхідні матеріали у навчальних закладах. Зокрема на ремонт гурткового кабінету в клубі села Озерце, кабінету психолога та логопеда у ЗДО №17, гардеробу Гімназії №14 та музичного залу ДНЗ №22. Окрім того виділяли кошти й на потреби молоді. До прикладу, придбали проєктор для новоствореного молодіжного центру на Вишкові за 22 тисячі гривень, та бас-гітарний комбопідсилювач для Палацу учнівської молоді за 21 405 гривень. Також з депутатського фонду «СВІДОМИХ» 40 тисяч гривень виділили на облаштування місця з накриттям для 3 сміттєвих баків на вулиці Кравчука 34, та стільки ж для встановлення «лежачих поліцейських» на вулицях Кравчука 26б та Львівській 63.



Загалом депутати фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ» використали майже 580 тисяч гривень свого депутатського фонду. Як пояснює Алла Надточій, зволікати із використанням коштів не варто, адже якщо їх не освоїти до кінця року, то вони повернуться у бюджет і можливості для втілення тих чи інших ідей будуть втраченими.



Можливо, хотілося б більших досягнень, однак, за відносно короткий проміжок часу практичні результати діяльності є вже чималі. Бо ж зазвичай за місяць до дня виборів з’являється безліч «активістів» і новоспечених політиків, які беруться невідомо звідки. І часто окрім як на порожню риторику і обіцянки вирішити все й одразу, зробити акцент вони більш ні на що не можуть, не маючи відповідної історії своєї діяльності. Тому, власне, якісна відмінність «СВІДОМИХ» і полягає у тому, що системна праця у міжвиборчий період дозволяє в будь-який час продемонструвати громаді звіт про конкретні справи, які вдалося довести до логічного завершення.



В офісі Громадянського Руху не розкривають усіх секретів, залишаючи на майбутнє ще чимало приємних сюрпризів для лучан. Однак, додають, що й надалі активно працюватимуть задля розвитку Луцька. Адже так само, як і всі лучани, щиро вболівають за рідне місто і прагнуь зробити його ще більш затишним, сучасним і комфортним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна – дуже політизована країна. Якщо в розвинених державах Європи громадяни не завжди знають прізвище свого президента, не кажучи вже про прем’єр-міністра, то в Україні політика – це тема, яка обговорюється на кухнях за чаєм чи не найчастіше. Це свідчить про нагромадженість проблем державного, регіонального та місцевого рівня, які по-справжньому хвилюють громадян і напряму впливають на якість життя. В таких умовах окремі політики, спекулюючи болючими для населення проблемами, мають можливість регулярно нагадувати про себе. Про це йдеться у матеріалі ІА Конкурент. Через телебачення та соціальні мережі вони нагнітають градус напруги і утримують своїх виборців у режимі постійного очікування чергових позачергових виборів. Мовляв, це можливості нового «перезавантаження» для вирішення всього й одразу.Зовнішня політика, за яку, переважно, відповідає президент, та внутрішня політика, що у компетенції Уряду та парламенту, безумовно, цікавить багатьох наших співгромадян. Реалії змушують орієнтуватися у політичних процесах, немов риба у воді. І сьогодні, незважаючи на міжвиборчий період та й загалом сезон відпусток, в українському політикумі, як і на курортних пляжах, досить гаряче. Приймаються історичні кадрові рішення, закладаються підвалини подальшого курсу розвитку України. Київ опиняється в епіцентрі все нових і нових скандалів.Увага багатьох центральних та й регіональних ЗМІ прикута саме до загальнонаціональних політичних процесів. Однак, давно прописана істина, що своя сорочка ближча до тіла. Кожного з нас значно більше цікавить стан справ у рідній області, місті та мікрорайоні. Тож не менш важливі рішення часто ухвалюються не в Києві на Банковій чи на Грушевського, а значно ближче. На якому транспорті і по яким дорогам їздимо, чи освітлені двори, у які повертаємось після роботи, в яких умовах навчаються діти, чи вчасно вивозять сміття та вмикають опалення взимку, наскільки загалом комфортно нам тут і зараз. Це далеко не повний перелік питань, які відносяться саме до компетенції органів місцевого самоврядування. Якість життя пересічного громадянина значно більше може залежати від ефективності роботи місцевої ради, аніж від рішень та дій президента, Кабінету міністрів чи Верховної Ради, до яких, традиційно, прикута значно більша увага.Саме тому місцева політика на сьогодні лишається істотно недооціненим середовищем з точки зору політичної аналітики. Особливо значення місцевих рад зросли після реформи децентралізації. Адже саме місцеві голови громад та депутати вирішують настільки широкий спектр життєво-важливих питань, який важко осягнути. Від встановлення дитячого майданчика до залучення іноземного інвестора, готового збудувати завод на тисячі робочих місць. Компетенція органів місцевого самоврядування достатньо широка, а відтак вимагає й виключної компетентності головних дійових осіб – посадовців і, особливо, депутатів. Оскільки місцеві ради вирішують достатньо практичні завдання – зловживати популізмом, як то часто роблять політики державного рівня, на місцевому рівні значно складніше. Тут в очі виборцям доведеться дивитися практично щодня, тож слова, кинуті на вітер, можуть дуже швидко вилізти боком.Від громадської ініціативи до місцевої партії: успішний приклад розвитку команди «знизу»Політика і політики на місцевому рівні значно відрізняються від того, що українці звикли бачити на рівні всеукраїнському. Тим вона цікава і, без перебільшення, унікальна. Унікальна тим, що на місцевому рівні недостатньо розкрученого бренду партії та впізнаваного всеукраїнського лідера, аби гарантувати успіх на виборах та зайти у раду. Потрібна, в першу чергу, дієва команда професіоналів. Тому на місцевих виборах по Україні ми часто можемо спостерігати певний феномен – коли надзвичайно високі рейтинги здобувають партії місцевого рівня, які абсолютно не представлені в інших регіонах країни. Немає іншого пояснення цьому феномену окрім одного – ефективна команда, яку знають і поважають у місті.У Луцьку яскравим прикладом, який досить потужно «вистрілив» на місцевих виборах у минулому році, може бути «Громадянський рух «СВІДОМІ». Ця команда відома у місті вже понад чотири роки. Нещодавно, 29 серпня, «СВІДОМІ» відзначали свій день народження. А почалося все з того, що лучанин, успішний бізнесмен та політик, який вперше обрався депутатом Луцької міської ради у 2015, вирішив не зупинятися на досягненому. Реалізація таких важливих для жителів міста інфраструкрних проєктів, як РЦ «Промінь» та рекреаційна зона «City Park» спонукала до об'єднання однодумців, які бажають Луцьку подальшого розвитку і процвітання. Майданчиком для об'єднання ідей та ініціатив й став «Громадянський рух «СВІДОМІ», якого Андрій Покровський заснував у 2017 році.Особливо цікавий Рух тим, що за декілька років зумів перерости із громадської ініціативи у повноцінну політичну партію, яка змусила із собою рахуватися. У 2020 році за результатами місцевих виборів «СВІДОМІ» змогли зайти у Луцьку районну та Луцьку міську ради та утворити власні фракції. Депутатами стали як досвідчені політики, які вже звикли до цієї ролі, так і новачки у цій справі, які отримали свої мандати вперше.Зокрема, до Луцької районної ради пройшло п’ять депутатів від цієї політичної команди:та. Однак, центром прийняття важливих для міста рішень без сумніву є Луцька міська рада. Тут місцева команда Андрія Покровського продемонструвала значно вищі результати, здобувши голоси 5 405 лучан – 9,78%. Така підтримка дозволила обійти місцеві осередки всеукраїнських політичних гігантів. Наприклад, президентську партію «Слуга народу» та давно всім відому «Батьківщину». Тож «Громадянський рух «СВІДОМІ» у міській раді представляє шість депутатів:та, який очолює фракцію.Громадянський рух «СВІДОМІ» – це місцева команда. І, вочевидь, на цьому акцентують увагу неспроста. Адже унікальністю місцевих політичних команд є відсутність партійного «боса» у Києві. Команда «СВІДОМИХ», починаючи від засновника, закінчуючи активістами, – це лучани, метою яких є жити у якісному, комфортному, сучасному європейському місті. Власне, на цих цінностях і принципах ґрунтувався Громадянський рух, який згодом переріс у партію, аби бути ще ефективнішим і мати прямий вплив на прийняття важливих для обласного центру Волині рішень.Звісно, не везіння стоїть за досить високими результатами на місцевих виборах у минулому році. Їм сприяли стратегічне планування, об’єднання інтелектуальних потенціалів кожного члена команди, грамотний розподіл ролей, ефективний обмін досвідом і, головне, системна наполеглива праця. Двері офісу «Громадянського руху «СВІДОМІ» завжди відкриті для кожного, так само члени команди відриті для нових ідей та ініціатив. В офісі готові вислухати проблеми, з якими приходять люди, спільно напрацювати варіанти їх вирішення, які потім втілюються у проєкти рішень Луцької міської ради. У «СВІДОМИХ» навіть надають безоплатні юридичні консультації для тих категорій громадян, які неспроможні оплатити послуги адвокатів.Безумовно, тісна взаємодія з виборцями, постійна фізична присутність у віддалених від центру районах міста та навіть навколишніх селах – чи не найбільша запорука високих рейтингів довіри. Тож системна взаємодія з жителями та постійне звітування про хід справ у питаннях, які «СВІДОМІ» взяли на свій контроль, конвертується у довіру, якою похизуватися може далеко не будь-яка політична команда.Часто такий стрімкий «розгін» можна спостерігати у одноразових партійних проєктах, які заводять своїх людей у ради різних рівнів і після цього зникають, розчиняються безслідно. А заведені таким чином депутати починають проявляти себе у принципових голосуваннях далеко не найкращим чином. Іноді вони навіть голосують прямо протилежно своїм власним передвиборчим обіцянкам. Історія «СВІДОМИХ» розвивається зворотнім чином, адже після потрапляння у Луцьку міську раду активність Руху навпаки значно зросла. Не минуло ще й року від початку каденції, а депутатам міськради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» вже є про що звітувати своїм виборцям. Йшли у раду, розповідають депутати у своїй приймальні, саме заради того, аби втілити ті ідеї та концепції, які виношували і презентували лучанам задовго до виборів.Системність роботи, характерна для «Громадянського руху «СВІДОМІ», збереглася й в однойменній депутатській фракції. Адже за кожним депутатом закріплений відповідний напрямок роботи і кожен входить у відповідну депутатську комісію, компетенція якої максимально наближена до цього напрямку. Так, наприклад, Тарас Шкітер відповідає за бюджет, фінанси та інвестиції, Алла Надточій – за освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та ЖКГ, Михайло Наход – за стратегічне планування, громадський транспорт, екологію, переробку сміття та роботу комунальних підприємств. Напрямок генерального планування, архітектури та будівництва закріплений за Андрієм Маруняком, земельні відносини та ЖКГ – зона відповідальності Валентина Хаймика, а Андрій Лучик компетентний у питаннях інформаційної політики та міжнародного співробітництва.Пересічні громадяни, які слідкують за життям та проблемами Луцької громади, звикли бачити роботу депутатів під час сесій, хтось також знає, що депутати працюють ще й в комісіях. Однак, мало хто знає, які колосальні об’єми роботи проробляють обранці громади непублічно. Це й дослідження проблеми, й вивчення аналогічного досвіду, й напрацювання шляхів вирішення. За цим стоїть рутинна праця з документами та величезними об’ємами інформації.По-суті, «СВІДОМІ» стали своєрідним «провідником», комунікатором між громадою та міською владою. Проаналізувавши депутатські запити та звернення фракції, можна дійти висновку, що більшість із них – реакція на звернення громадян. І ці звернення стосуються широкого спектру проблем, власне, практично всього, за що у Луцьку відповідає міська рада. Це, зокрема, питання безпеки руху та ремонту доріг, встановлення дитячих майданчиків та ремонту прибудинкових територій, питання екології, благоустрою, ЖКГ, освіти та молодіжної політики тощо.До прикладу, особливу увагу виборці звертають на безпеку дорожнього руху, адже досить часто в Луцьку стаються трагедії на дорозі. Особливо боляче, коли на неврегульованих пішохідних переходах гинуть діти. Реконструкція проспекту Волі створює чимале транспортне навантаження на прилеглі вулиці, а відтак підвищує аварійність. Зокрема, громадяни звернулися до «СВІДОМИХ» аби посприяти встановленню відповідних дорожніх знаків та нанести розмітки на вулицях Ніла Хасевича та Клима Савура. Депутатка Алла Надточій також звернула увагу, що якісна розмітка необхідна на ділянках з інтенсивним рухом, зокрема, на проспектах Соборності, Відродження, на кільці біля «Променя» тощо. З відповідей на депутатські запити вдалося дізнатися, що відсутність належної розмітки у місті – вина підрядника, який не зміг виконати договір через ріст цін на матеріали. Тож у липні міська рада оголосила новий тендер, відтак, найближчим часом на вулиці Луцька нанесуть нові розмітки, що дещо убезпечить дорожній рух.Відсутність розмітки – потенційна небезпека для учасників руху, однак, куди небезпечніше – некоректна робота світлофора. Та не де-небуть, а в самісінькому центрі міста – на проспекті Волі навпроти ЦУМ-у. Зелений сигнал світлофору для машин вмикався в туж мить, коли вимикався для пішоходів, тобто, був відсутній проміжок часу, коли для всіх учасників дорожнього руху горить заборонений сигнал. Відтак часто пішоходи не встигали переходити дорогу, а водії вже починали рух. На небезпечну ситуацію звернув увагу депутат Андрій Лучик, і в результаті його звернення роботу світлофору відкорегували. До слова, Тарас Шкітер входить у робочу групу з питань покращення організації дорожнього руху і часто озвучує питання, які турбують лучан саме з цієї проблематики. А завдяки коштам, виділеним із депутатського фонду Михайла Находа, на вулиці Львівській у Луцьку нещодавно встановили «лежачі поліцейські», про що просили місцеві мешканці.Виборці ж переймаються не тільки за безпеку руху, а й за репутацію міста, адже звернули увагу депутата Андрія Лучика на пішохідний міст біля залізничного вокзалу, який перебуває в ненайкращому стані. А він – один із перших об’єктів дорожньої інфраструктури, який потрапляє на очі гостям міста, що прибувають на залізничний та автовокзал. І, як вірно зазначають виборці у своєму зверненні, формує перше враження гостей про наше місто. Тож депутат ініціював ремонт мосту, для цього департамент ЖКГ вже замовив проєктно-кошторисну документацію.Питання екології, на жаль, також залишають бажати кращого і активні лучани не сидять, склавши руки, а шукають шляхів їх вирішення. Однодумців і в цих питаннях жителі міста знаходять в офісі «Громадянського руху «СВІДОМІ». Зокрема, у травні до Тараса Шкітера звернулися місцеві мешканці із чудовою екологічною ініціативою – розчистити частину русла річки Сапалаївка під мостом біля «Дитячої залізниці». Адже там накопичилося сміття, що призводило до підтоплення території та викликало неприємний запах. Після депутатського звернення річку під мостом розчистили.Загалом проблема стихійних сміттєзвалищ досить актуальна у Луцькій міській територіальній громаді. В команді «СВІДОМИХ» з цією проблемою бореться Михайло Наход. Зокрема, у межах Луцька це актуально у приватних секторах, і особливо прикро бачити гори сміття на фоні Замку Любарта, який має стати туристичною родзинкою міста. Пропозиції Михайла Находа зводяться до облаштування майданчиків для збору сміття, збільшення кількості контейнерів, підбору транспорту, який за своїми габаритами може працювати у вузьких вулицях приватного сектору, та постійного моніторингу порушень. Однак, у міській раді вважають, що основною проблемою виникнення таких сміттєзвалищ є безвідповідальне ставлення окремих жителів.Та саме сміття – це лише неприємність у порівнянні із захаращеними територіями, які з часом перетворюються у «кубла» любителів оковитої та наркотичних речовин. Зокрема, на порушення громадського спокою Тарасу Шкітеру скаржилися мешканці вулиці Тараса Бульби-Боровця у Луцьку, де подібне захаращене місце облюбували асоціальні елементи. В результаті звернення депутата, Луцька міська рада зобов’язала власника земельної ділянки привести територію у належний стан та обмежити до неї доступ сторонніх осіб.Окремий величезний напрямок роботи, який регулярно проводить «Громадянський рух «СВІДОМІ» – це консультування голів ОСББ з приводу енергоефективності, тепломодернізації, встановлення ІТП тощо. Це чи не найбільш важлива тема для лучан, які проживають у багатоквартирних будинках. Адже від енергоефективності будинку залежить рівень затрат на енергоносії, а це вже – питання особистого бюджету кожного. Розуміючи важливість теми, «Громадянський рух «СВІДОМІ» одним із перших у Луцьку налагодив інформаційну співпрацю з головами ОСББ. Сьогодні за цей напрямок діяльності відповідає депутатка Алла Надточій.Чимало звернень до «СВІДОМИХ» надходить від батьків учнів і вихованців навчальних закладів. Переважно, вони стосувалися допомоги у виділенні коштів для проведення ремонтів та покращення матеріально-технічної бази. Однак у березні до Алли Надточій звернулися представники Луцького центру професійно-технічної освіти. Адже їхній заклад взагалі міг отримати заборону на діяльність через відсутність протипожежної сигналізації. У закладі навчається 400 дітей, для облаштування сигналізації у двох корпусах необхідно було 340 тисяч гривень. В результаті депутатського звернення, міська рада виділила на ці потреби 300 тисяч гривень.У червні до Тараса Шкітера звернулася дирекція Луцького НВК №7. Освітяни звернули увагу на аварійність фасаду їхнього навчального закладу, ще радянська плитка з якого падала мало не на голови. До слова, цьогоріч заклад освіти відзначає своє 75-річчя. Тож депутат скерував відповідне звернення до Луцької міської ради.Виступали «СВІДОМІ» в ролі медіаторів між Луцькою міською радою та підприємцями у питанні демонтажу павільйонів на Центральному ринку. У своєму зверненні до Луцької міської ради від 1 березня фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ» закликала владу налагодити діалог з підприємцями ринку та в цивілізований спосіб вирішити непросту ситуацію.Фундаментальну роботу проробила команда «СВІДОМИХ» у сфері розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури у Луцьку, включаючи велосипедну інфраструктуру. Так спільними зусиллями вдалося напрацювати пропозиції щодо Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року. «СВІДОМІ» пропонують включити у Стратегію декілька важливих пунктів:передбачити будівництво дворівневої дорожньої розв’язки від вулиці Яровиця через вулицю Набережну з новим мостом через річку Стир та подальшим виходом через вулицю Левадну на Ковельську;розширити вулицю Глушець та з’єднати її з проспектом Волі двостороннім сполученням вулицями Паркова та проїздом Тещин Язик;передбачити на проспекті Волі відокремлені смуги руху для велосипедів та електромобілів;передбачити території для спорудження багаторівневих платних паркінгів;прокласти якісне асфальтне покриття до населених пунктів, які приєдналися до Луцької ОТГ та ряд інших.Окремим досягненням і справжньою перемогою для велосипедистів Луцька можна вважати концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста, над якою довго і ретельно працювала команда «СВІДОМИХ» і яку підтримала Луцька міська рада.У червні та липні, коли вся країна вболівала за Національну Збірну України, яка змогла вийти із групи на ЄВРО-2020, лідер фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер виступив з ініціативою, яку активно підтримали лучани. Тоді у центрі Луцька встановити фан-зону для перегляду вирішальних матчів «жовто-синіх». В результаті реалізації ідеї декілька сотень лучан об’єдналися перед гігантським екраном, аби разом вболівати за Національну Збірну у матчах плей-оф. Коли ідеї та ініціативи знаходять таку масову підтримку жителів, це завжди мотивує депутатів генерувати нові ідеї.До речі, щодо ідей, то серед них була й пропозиція об’єднати депутатські фонди депутатів Громадянського руху «СВІДОМІ», а це 600 тисяч гривень, та скерувати їх на підтримку одного вагомого проєкту, який запропонують самі лучани. Однак, як розповіла Алла Надточій, більшість пропозицій стосувалася встановлення дитячих майданчиків.«Якщо люди так часто звертаються з пропозиціями встановити дитячі майданчики, значить це справді проблема, яка їм болить. Адже є двори, де діти дійсно не мають ігрового простору», – зазначила Алла Надточій.Саме тому від ідеї єдиного масштабного проєкту відмовилися та скерували депутатські фонди на потреби, на яких у своїх зверненнях наголошували лучани. Левова частка цих прохань – це дійсно дитячі майданчики та ігрові комплекси, які за рахунок коштів депутатського фонду встановили у ряді дворів Луцька, загалом на понад 246 тисяч гривень.На друге місце вийшли запити від населення щодо розвитку спортивної інфраструктури. Так майже 114 тисяч гривень з депутатського фонду скерували на спортивні майданчики, тенісний стіл, футзальні м’ячі тощо. Ще 93 тисячі гривень депутати розподілили на ремонти та необхідні матеріали у навчальних закладах. Зокрема на ремонт гурткового кабінету в клубі села Озерце, кабінету психолога та логопеда у ЗДО №17, гардеробу Гімназії №14 та музичного залу ДНЗ №22. Окрім того виділяли кошти й на потреби молоді. До прикладу, придбали проєктор для новоствореного молодіжного центру на Вишкові за 22 тисячі гривень, та бас-гітарний комбопідсилювач для Палацу учнівської молоді за 21 405 гривень. Також з депутатського фонду «СВІДОМИХ» 40 тисяч гривень виділили на облаштування місця з накриттям для 3 сміттєвих баків на вулиці Кравчука 34, та стільки ж для встановлення «лежачих поліцейських» на вулицях Кравчука 26б та Львівській 63.Загалом депутати фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ» використали майже 580 тисяч гривень свого депутатського фонду. Як пояснює Алла Надточій, зволікати із використанням коштів не варто, адже якщо їх не освоїти до кінця року, то вони повернуться у бюджет і можливості для втілення тих чи інших ідей будуть втраченими.Можливо, хотілося б більших досягнень, однак, за відносно короткий проміжок часу практичні результати діяльності є вже чималі. Бо ж зазвичай за місяць до дня виборів з’являється безліч «активістів» і новоспечених політиків, які беруться невідомо звідки. І часто окрім як на порожню риторику і обіцянки вирішити все й одразу, зробити акцент вони більш ні на що не можуть, не маючи відповідної історії своєї діяльності. Тому, власне, якісна відмінність «СВІДОМИХ» і полягає у тому, що системна праця у міжвиборчий період дозволяє в будь-який час продемонструвати громаді звіт про конкретні справи, які вдалося довести до логічного завершення.В офісі Громадянського Руху не розкривають усіх секретів, залишаючи на майбутнє ще чимало приємних сюрпризів для лучан. Однак, додають, що й надалі активно працюватимуть задля розвитку Луцька. Адже так само, як і всі лучани, щиро вболівають за рідне місто і прагнуь зробити його ще більш затишним, сучасним і комфортним.

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