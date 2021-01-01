На Волині призначили премії в галузі літератури, культури і мистецтва. ІМЕНА

На Волині призначили обласні іменні премії у галузі літератури, культури і мистецтва 2021 року.Загалом у списку - 8 номінацій, йдеться у розпорядженні голови ОДАПрисудили премії:1) у номінації імені Агатангела Кримського –– письменникові, члену Волинської обласної організації Національної спілки письменників України, – за переклад з чеської мови книжки Волкової Броніслави «Vitr na kolenou/Вітер на колінах» (2019), а також за інші переклади з польської, болгарської та інших мов;2) у номінації імені Йова Кондзелевича –– викладачеві циклової комісії образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського, члену Національної спілки майстрів народного мистецтва України, – за високу професійну майстерність, активну творчу, педагогічну, мистецько-громадську діяльність у сфері декоративно-прикладного мистецтва та вагомий внесок у процес збереження нематеріальної культурної спадщини Волині;3) у номінації імені Миколи Куделі –– головному спеціалістові Західного міжрегіонального відділу Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті, кандидату історичних наук, – за подвижницьку працю в дослідженні визвольного руху 1950–1960 років, діяльності ОУН УПА, повстань українців у ГУЛАГу, значний особистий внесок у розвиток музейної справи на Волині, збереження та популяризацію пам’яток української історико-культурної спадщини;4) у номінації імені Ігоря Стравінського –– художньому керівникові академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, народному артисту Україн, – за активну концертну діяльність, популяризацію класичної музики, участь у культурно-мистецькому житті області;5) у номінації імені Степана Кривенького – зразковій аматорській вокальній студії «ЗЕРНЯТКО» культурно-мистецького центру «Красне» комунального закладу «Палац культури міста Луцька» (керівник – заслужена артистка України) – за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті краю;6) у номінації імені Олександра Цинкаловського –– завідувачці сектору обліку, паспортизації та наукових досліджень, і ВОЗНЮК Орисі Анатоліївні – науковій співробітниці сектору обліку, паспортизації та наукових досліджень Адміністрації державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» у місті Володимирі-Волинському – за написання книги «Сім вечорів з Наталією Назарівною Грабарчук-Цинкаловською»;7) у номінації імені В’ячеслава Хурсенка –– солісту-вокалісту, учасникові народного аматорського мистецтва Павлівської територіальної громади, – за вагомий внесок у розвиток вокального мистецтва, активну концертну діяльність, популяризацію класичних творів та творів сучасних авторів;8) у номінації імені Миколи Царенка –– директорові Волинської обласної філармонії – за активну управлінську діяльність професійної музичної установи області, популяризацію кращих зразків світової та української музичної спадщини і здійснення музично-просвітницької діяльності серед різних соціальних та вікових груп населення Волині.Усі лауреати отримають грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень кожному.