На Волинь приїде очільник УПЦ (МП) Онуфрій





Про це інформують на сторінці монастиря у фейсбуці.



Урочистості з нагоди ювілейних дат заснування та відродження Святогірського Успенського Зимненського монастиря мають відбуватися за наступним графіком:



23 вересня

- 14:00 - Хресний хід у Зимно від Успенського кафедрального собору у Володимирі-Волинському.

- 17:00 - Святкове всенічне бдіння.



24 вересня

- 00:00 - Акафіст.

- 1:00 - Нічна літургія.

- 7:00 - Водосвятний молебень та заупокійна літія у печерному храмі.

- 8:30 - Зустріч предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

- 9:00 - Соборна божественна літургія.

- 10:30 - Хресний хід, молебень.

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