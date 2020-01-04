На Волинь приїде очільник УПЦ (МП) Онуфрій
Сьогодні, 11:45
З нагоди відзначення 1020 років від заснування та 30 років відродження Зимненського монастиря на Волинь приїде очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.
Про це інформують на сторінці монастиря у фейсбуці.
Урочистості з нагоди ювілейних дат заснування та відродження Святогірського Успенського Зимненського монастиря мають відбуватися за наступним графіком:
23 вересня
- 14:00 - Хресний хід у Зимно від Успенського кафедрального собору у Володимирі-Волинському.
- 17:00 - Святкове всенічне бдіння.
24 вересня
- 00:00 - Акафіст.
- 1:00 - Нічна літургія.
- 7:00 - Водосвятний молебень та заупокійна літія у печерному храмі.
- 8:30 - Зустріч предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.
- 9:00 - Соборна божественна літургія.
- 10:30 - Хресний хід, молебень.
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Про це інформують на сторінці монастиря у фейсбуці.
Урочистості з нагоди ювілейних дат заснування та відродження Святогірського Успенського Зимненського монастиря мають відбуватися за наступним графіком:
23 вересня
- 14:00 - Хресний хід у Зимно від Успенського кафедрального собору у Володимирі-Волинському.
- 17:00 - Святкове всенічне бдіння.
24 вересня
- 00:00 - Акафіст.
- 1:00 - Нічна літургія.
- 7:00 - Водосвятний молебень та заупокійна літія у печерному храмі.
- 8:30 - Зустріч предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.
- 9:00 - Соборна божественна літургія.
- 10:30 - Хресний хід, молебень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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