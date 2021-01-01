Трудове рабство на Волині: на відомому ток-шоу вразили подробицями гучної історії. ВІДЕО





На Волині 60-річна власниця фермерського господарства нібито утримувала в багаторічному рабстві кількох чоловіків. У студії спілкувалися з одним із них.



Василь Ярмолюк потрапив на роботу на цю ферму 19-річним хлопцем. Він розповідає, що протягом 7 років він працював без вихідних просто заради шматка хліба і декількох годин сну. Каже, що жінка забирала телефон, паспорт, годувала його зіпсованою їжею. А при спробі втечі погрожувала братом-мисливцем.



Чоловік стверджує, що за час його роботи на фермі померла людина. Власниця ферми каже, що у чоловіка був цироз печінки.



Сама підприємниця Ніна Заболотських винною себе не вважає. Усі звинувачення категорично відкидає і називає Василя невдячним, адже вона дала йому притулок, роботу і зарплату, купувала йому продукти. А за це хлопець віддячив їй наклепом та зіпсованою репутацією. «Тепер мені світить від 5 до 12 років в'язниці», – нарікає жінка.



Вона додає, що у 2014 році чоловік «загримів» до СІЗО, і вона єдина особисто їздила до нього, аби допомогти.



Підприємиця заявила, що Василь ґвалтував худобу, коли її випасав. Про це їй розповіли свідки-рибалки. Проте сам Василь таку інформацію заперечує.



До студії прибув і інший працівник Ніни Заболотських, який перебував на її господарстві 7 років, але пізніше влаштувався на державну роботу. Каже, що зарплатню отримував, а слова Василя вважає наклепом.



Староста села Вербаїв Вікторія Косарук теж не поділяє звинувачення в бік підприємиці, адже жодних скарг від працівників не надходило. Трудового договору Ніна Заболотських зі своїми робіотниками не укладала, чим порушила закон, проте заявляє, що документів ні у в кого не забирала.



В якості доказу своєї невинуватості Ніна Заболотських погодилася пройти тест на поліграфі.



Василь Ярмолюк розповідав, що залишився у підприємиці через те, що жалів жінку похилого віку, проте тест на поліграфі показав інше.



Істина причина полягала у тому, що все-таки, чоловіку платили кошти, йому було де жити і його годували. Тест показав, що чоловіка насправді били, але не для того, аби примушувати виконувати роботу. Це було пов’язано часто із випивками Василя.



Експерт зауважив, що чоловік не потерпав від трудової експлуатації у тому форматі, який озвучував. Вкінці він заявив, що якщо жінка поверне йому зароблені кошти, він не матиме жодних претензій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 7 вересня, в соціальному ток-шоу «Стосується кожного» на «Інтері» обговорили гучну історію про жінку-фермера з села Вербаїв Волинської області, яку звинувачують у рабській експлуатації найманих робітників.На Волині 60-річна власниця фермерського господарства нібито утримувала в багаторічному рабстві кількох чоловіків. У студії спілкувалися з одним із них.потрапив на роботу на цю ферму 19-річним хлопцем. Він розповідає, що протягом 7 років він працював без вихідних просто заради шматка хліба і декількох годин сну. Каже, що жінка забирала телефон, паспорт, годувала його зіпсованою їжею. А при спробі втечі погрожувала братом-мисливцем.Чоловік стверджує, що за час його роботи на фермі померла людина. Власниця ферми каже, що у чоловіка був цироз печінки.Сама підприємницявинною себе не вважає. Усі звинувачення категорично відкидає і називає Василя невдячним, адже вона дала йому притулок, роботу і зарплату, купувала йому продукти. А за це хлопець віддячив їй наклепом та зіпсованою репутацією. «Тепер мені світить від 5 до 12 років в'язниці», – нарікає жінка. Їй оголосили підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.Вона додає, що у 2014 році чоловік «загримів» до СІЗО, і вона єдина особисто їздила до нього, аби допомогти.Підприємиця заявила, що Василь ґвалтував худобу, коли її випасав. Про це їй розповіли свідки-рибалки. Проте сам Василь таку інформацію заперечує.До студії прибув і інший працівник Ніни Заболотських, який перебував на її господарстві 7 років, але пізніше влаштувався на державну роботу. Каже, що зарплатню отримував, а слова Василя вважає наклепом.Староста села Вербаївтеж не поділяє звинувачення в бік підприємиці, адже жодних скарг від працівників не надходило. Трудового договору Ніна Заболотських зі своїми робіотниками не укладала, чим порушила закон, проте заявляє, що документів ні у в кого не забирала.В якості доказу своєї невинуватості Ніна Заболотських погодилася пройти тест на поліграфі.Василь Ярмолюк розповідав, що залишився у підприємиці через те, що жалів жінку похилого віку, проте тест на поліграфі показав інше.Істина причина полягала у тому, що все-таки, чоловіку платили кошти, йому було де жити і його годували. Тест показав, що чоловіка насправді били, але не для того, аби примушувати виконувати роботу. Це було пов’язано часто із випивками Василя.Експерт зауважив, що чоловік не потерпав від трудової експлуатації у тому форматі, який озвучував. Вкінці він заявив, що якщо жінка поверне йому зароблені кошти, він не матиме жодних претензій.

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