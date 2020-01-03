Знайшли військового з Волині, що зник майже 2 тижні тому
Сьогодні, 17:11
Розшукали Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, жителя Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Нагадаємо, чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського і зник.
Правоохоронці розшукали військового 7 вересня. Він перебував у Володимирі-Волинському. Життю і здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Нагадаємо, чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського і зник.
Правоохоронці розшукали військового 7 вересня. Він перебував у Володимирі-Волинському. Життю і здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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