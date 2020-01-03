Знайшли військового з Волині, що зник майже 2 тижні тому

Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, жителя Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.



Нагадаємо, чоловік



Правоохоронці розшукали військового 7 вересня. Він перебував у Володимирі-Волинському. Життю і здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.



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