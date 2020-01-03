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Знайшли військового з Волині, що зник майже 2 тижні тому

Знайшли військового з Волині, що зник майже 2 тижні тому
Розшукали Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, жителя Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.

Нагадаємо, чоловік 26 серпня вийшов із військової частини Володимира-Волинського і зник.

Правоохоронці розшукали військового 7 вересня. Він перебував у Володимирі-Волинському. Життю і здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.

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Теги: розшук, військовий
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