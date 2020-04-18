Храм на Волині, за який точилися баталії, передали ПЦУ





Про це йдеться у відповідному розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка.



Нагадаємо, ще у січні 2019 року



Нині вирішили передати в постійне безоплатне користування для релігійних потреб релігійній організації «Релігійна громада Різдва святого Іоанна Предтечі Православної церкви України села Кримне Камінь-Каширського району Волинської області» культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА вірянам Православної церкви України передали культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі, що у селі Кримне.Про це йдеться у відповідному розпорядженні заступника голови ОДАНагадаємо, ще у січні 2019 року люди проголосували на вулиці за перехід в ПЦУ , поки священики УПЦ (МП) закрилися в церкві. Опісля довго точилися суперечки стосовно користування храмом.Нині вирішили передати в постійне безоплатне користування для релігійних потреб релігійній організації «Релігійна громада Різдва святого Іоанна Предтечі Православної церкви України села Кримне Камінь-Каширського району Волинської області» культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі.

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