Храм на Волині, за який точилися баталії, передали ПЦУ
Сьогодні, 10:51
У Волинській ОДА вірянам Православної церкви України передали культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі, що у селі Кримне.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка.
Нагадаємо, ще у січні 2019 року люди проголосували на вулиці за перехід в ПЦУ, поки священики УПЦ (МП) закрилися в церкві. Опісля довго точилися суперечки стосовно користування храмом.
Нині вирішили передати в постійне безоплатне користування для релігійних потреб релігійній організації «Релігійна громада Різдва святого Іоанна Предтечі Православної церкви України села Кримне Камінь-Каширського району Волинської області» культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка.
Нагадаємо, ще у січні 2019 року люди проголосували на вулиці за перехід в ПЦУ, поки священики УПЦ (МП) закрилися в церкві. Опісля довго точилися суперечки стосовно користування храмом.
Нині вирішили передати в постійне безоплатне користування для релігійних потреб релігійній організації «Релігійна громада Різдва святого Іоанна Предтечі Православної церкви України села Кримне Камінь-Каширського району Волинської області» культову споруду - храм Різдва святого Іоанна Предтечі.
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Коментарі 1
Щось поліських зомбаків РПЦ-шних в коментах не видно, що сі стало?
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